Przepis na faworki. Idealna przekąska na karnawał!

Faworki, w zależności od regionu zwane są także chrustem lub chruścikiem. Tradycyjnie smaży się je w czasie karnawału. Chętnie objadamy się nimi także w tłusty czwartek. Idealne faworki są lekkie, cieniutkie, kruche i dosłownie rozpływają się w ustach. Nasz przepis da wam wyczekiwany efekt!

Przepis na karnawałowe chruściki

Faworki to nic innego, jak niewielkie, smażone na oleju warkocze z cukrem pudrem. Są jednym z ulubionych smakołyków Polaków. Przygotowywały je zarówno nasze prababcie, jak i babcie. Po dziś dzień cieszą się olbrzymią popularnością. Świetnie smakują w towarzystwie kawy, na co dzień i od święta.

Chruściki nieodparcie kojarzą nam się ze staropolskimi przysmakami. Nic bardziej mylnego. Tak naprawdę w oryginalnej recepturze wywodzą się one bowiem z Litwy i Niemiec. Jak głosi legenda, po raz pierwszy zostały one przyrządzone jeszcze w średniowieczu. Co więcej, stało się to przez zupełny zbieg okoliczności. Pierwszy faworek miał usmażyć wówczas młody i zestresowany cukiernik. Niedoświadczony ciastkarz popełnił błąd podczas wyrabiania pączków. Przez przypadek wrzucił do wypełnionego olejem kotła pasek pączkowego ciasta.

Następnie, za pomocą dostępnych pod ręką przyrządów, usiłował go wyłowić. Niezgrabna walka z kawałkiem ciasta spowodowała jego zawinięcie. Gdy nareszcie udało mu się wyjąć powstały chruścik, spróbował ratować sytuację. W celu uniknięcia kary posypał swój twór cukrem pudrem. Jak się okazało, poskręcany i usmażony warkocz miał wyborny smak. Wkrótce pomysł młodzieńca zyskał uznanie u innych cukierników.

Lista składników na faworki

Na ciasto:

2,5 szklanki mąki pszennej tortowej – 400 g

4 żółtka dużych jajek – 90 g (wyjmij wcześniej z lodówki)

pół szklanki kwaśnej śmietany 18 % – 150 g (wyjmij wcześniej z lodówki)

łyżka spirytusu

łyżka masła (wyjmij wcześniej z lodówki)

łyżeczka cukru pudru

szczypta soli

Oraz:

500 ml smalcu lub oleju do smażenia

około 1/4 szklanki cukru pudru do oprószenia faworków

Dodatkowo przydadzą ci się:

wałek i odrobina mąki do podsypywania faworków

maszynka do mielenia z nakładką do mielenia mięsa, by dodatkowo napowietrzyć ciasto przed rozwałkowaniem

stolnica do wałkowania ciasta na faworki

radełko do wycinania chrustów

garnek lub duża patelnia z grubym dnem

szeroki cedzak oraz szczypce metalowe

ręczniki papierowe

małe sitko do oprószania chrustu cukrem pudrem

Sposób przyrządzania faworków

Mąkę należy przesiać na stolnicę i uformować z niej kopiec. Następnie zrób w nim dołek, wbij w środek żółtka i dodaj cukier puder, masło, śmietanę, sól i spirytus. Zagarnij mąkę do środka i mieszaj starannie składniki. Połącz je ze sobą w kulę, a następnie wyrabiaj, aż będzie jednolite. Zajmie ci to około 5 minut. Wałkuj ciasto, a następnie składaj je na pół i powtarzaj tę czynność przez około 10 do 15 minut. W międzyczasie tłucz je dodatkowo wałkiem, by odpowiednio je napowietrzyć. Ciasto podziel na 2 równe części i zrób z nich jak najcieńsze placki. Resztę ciasta zawiń w folię spożywczą, aby nie wysychało. Specjalnym radełkiem lub nożem wycinaj z masy paski o szerokości około 3 cm. Następnie pokrój je na krótsze – około 10 cm kawałki ścięte na skos. W środku każdego paska zrób nacięcie, przez które przełożysz jeden koniec ciasta. Złap je za końce i delikatnie potrząśnij. W szerokim garnku, rozgrzej olej do 180 stopni C. Układaj na tłuszczu po kilka faworków jednocześnie (szybko urosną i pokryją się pęcherzami powietrza). Smaż je na złoty kolor, po około 30 – 60 sekund z każdej strony. Faworki wyławiaj łyżką cedzakową i układaj na ręcznikach papierowych. Gdy nieco ostygną, posyp je cukrem pudrem.

