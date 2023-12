Przepis na zupę soczewicową. Idealna na zimne dni

Przepis na zupę soczewicową to prawdziwe zbawienie. Takie danie sprawdzi się idealnie w zimowe dni. Rozgrzeje nas oraz będzie niezwykle smaczne! Co więcej, nasyci nas wystarczająco, by być gotowym na spacer lub zwykłe, codzienne czynności. Jak zrobić zupę z soczewicy? Oto świetny przepis.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zupa soczewicowa na chłodne dni

Zupa z soczewicy to niezwykle popularne danie, w szczególności na Bliskim Wschodzie. Chętnie jedzą ją również mieszkańcy takich krajów jak Węgry czy Niemcy. Charakteryzuje się głębokim smakiem i niesamowitym aromatem. To w dużej mierze zasługa taki przypraw jak m.in. kmin rzymski czy czosnek.

Zobacz także: Śniadanie mistrzów smaczniejsze, niż kiedykolwiek. Ta jajecznica cię zaskoczy!

Zupa z soczewicy była niegdyś uznawana za jedzenie dla ubogich. Obecnie jednak ceni ją bardzo dużo osób. Przede wszystkim za jej wysokie wartości odżywcze. To danie jest dobrym źródłem białka, żelaza, potasu i błonnika.

Quiz. Wolisz gotować czy jeść? Szef kuchni zgarnie 10/10! Pytanie 1 z 10 Ile wynosi temperatura wrzenia wody? 50°C 100°C 150°C Następne pytanie >

Przepis na zupę soczewicową - potrzebne składniki

Do przygotowania rozgrzewającej zupy soczewicowej będziemy potrzebować:

1,5 – 2 litrów bulionu warzywnego

200 gramów soczewicy (z puszki lub sucha, którą wcześniej należy namoczyć)

1 puszki pomidorów krojonych

2 łyżek oliwy z oliwek

1 cebuli

1 ząbka czosnku

2 łodyg selera naciowego

Kminu rzymskiego

Pieprzu

Soli

Natki pietruszki

Zobacz także: Zapomniany smak PRL-u. Mielone to przy nich pikuś!

Zupa soczewicowa – sposób przyrządzenia

Doprowadzić bulion do wrzenia i dodać do niego soczewicę.

Gotować przez ok. 45 minut.

W tym czasie na patelni rozgrzać oliwę.

Następnie dodać posiekaną cebulę, seler oraz przeciśnięty przez praskę lub drobno posiekany czosnek.

Dodać pomidory i smażyć całość przez ok. 10 minut.

Później przełożyć pomidory z cebulą, selerem i czosnkiem do garnka z bulionem i soczewicą.

Gotować pod przykryciem przez 5-10 minut, w zależności od twardości soczewicy. Chcemy, by była miękka.

Całość zmiksować/zblendować i doprawić solą, pieprzem i kminem rzymskim. Ilość przypraw zależy od naszych preferencji.

Na koniec udekorować danie natką pietruszki. Smacznego!

Zobacz także: Guinness i sławni Polacy. Jak brzmi ich historia?

Lubisz dania z soczewicą? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!