Przepis. Zupa „dziadówka”. Znasz to danie kuchni kaszubskiej?

W okresie jesienno-zimowym chętnie spożywamy zupy. Potrafią nas one doskonale rozgrzać po długim spacerze, kiedy panująca na zewnątrz aura da nam się mocno we znaki. Warto wówczas sięgnąć po przepis, który uda nam się wykonać szybko, do tego najlepiej, jeśli uda się to zrobić przy niskich nakładach finansowych.

Zupa „dziadówka” to pomysł na ekspresowy, a do tego tani obiad. Dodatkowo jej wykonanie jest niezmiernie proste, a składniki chyba każdy z nas ma w domu na wyciągnięcie ręki. Jeśli lubicie szybkie sposoby na tani i smaczny posiłek, kaszubska zupa „dziadówka” będzie strzałem w dziesiątkę!

Przepis na zupę „dziadówkę” – lista składników

1 litr maślanki

1,5 kg ziemniaków

1 czubata łyżka mąki żytniej

20 dag surowego wędzonego boczku

1 cebula

1 listek laurowy

kilka ziaren ziela angielskiego

sól i pieprz do smaku

Kaszubska zupa „dziadówka” – sposób przygotowania

W garnku zagotuj litr wody, posól niewielką ilością soli.

Obierz i umyj ziemniaki, pokrój w kostkę i włóż do wrzącej wody. Dodaj listek laurowy i ziele angielskie, gotuj, aż ziemniaki będą miękkie.

Następnie powoli, nie przerywając mieszania, wlej maślankę wymieszaną z mąką żytnią.

Ogień pod gotującą się zupą należy zmniejszyć i gotować ją powoli.

Pokrój boczek w kostkę lub w paseczki, podsmaż na wolnym ogniu razem z posiekaną cebulą.

Gdy boczek będzie miękki, dodaj do zupy (zrumienioną cebulkę i wytopiony tłuszcz także) i gotuj jeszcze chwilę.

Przypraw do smaku solą i pieprzem.

Przed podaniem, zupę można udekorować natką pietruszki. Podawać ją można także z grzankami.

Życzymy smacznego!

