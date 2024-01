Quiz. Pamiętasz „Pieniądze to nie wszystko”? Filmowy klasyk, za który 10/12 to wstyd!

Quiz filmowy, w którym pytamy o produkcję „Pieniądze to nie wszystko”. To komediowy klasyk polskiej kinematografii, który ukazał się w 2001 roku. Film wyreżyserował Juliusz Machulski, a scenariusz napisał Jarosław Sokół. Nie da się także zapomnieć muzyki z tego filmu, o którą także pytamy w quizie!

Sprawdź, jak dobrze znasz „Pieniądze to nie wszystko” rozwiązując quiz na Radiopogoda.pl. Każdy, kto choć raz oglądał ten filmowy klasyk, z pewnością odpowie na przynajmniej połowę pytań. Tej produkcji nie da się zapomnieć, a zwłaszcza biznesmena Tomasza Adamczyka.

To właśnie on chce zrezygnować z prowadzenia interesów w branży winiarskiej i poświęcić się swojej pasji życiowej… filozofii. Na ekranie widzimy jego wzloty i upadki, jak również… troje niesamowitych bohaterów, którzy postanawiają zatrzeć po sobie ślady, zakładając niecodzienne kominiarki. Sprawdź, ile pamiętasz z filmu „Pieniądze do nie wszystko”.

Quiz. Czy pamiętasz film „Pieniądze to nie wszystko”?

