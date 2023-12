Quiz. Dobrze pamiętasz filmy Krystyny Jandy? Musisz zdobyć 7/10!

Rozwiąż nasz quiz dotyczący filmów Krystyny Jandy. Ta jedna z najwybitniejszych aktorek w polskim kinie 18 grudnia skończyła 71 lat.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Ikona polskiego filmu

Krystyna Janda to artystka wielu talentów. Pisze prozę, śpiewa piosenki, reżyseruje spektakle, ale najbardziej zasłynęła jako aktorka. Jeszcze zanim ukończyła z wyróżnieniem aktorstwo w stołecznej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w 1975 r., zaczęła występować w Teatrze Telewizji.

Zobacz także: Quiz. Rozpoznaj kultowe komedie PRL. Jeden kadr musi wystarczyć!

Na srebrnym ekranie po raz pierwszy pojawiła się – i to w głównej roli (!) – niewiele później, bo w 1976 r. Miało to miejsce w słynnym „Człowieku z marmuru” Andrzeja Wajdy. Była to przepustka do jej długiej i owocnej – zarówno pod względem popularności, jak i nagród – współpracy z tym reżyserem („Człowiek z żelaza”, „Bez znieczulenia”) i kariery w ogóle.

Grała też m.in. w filmach: „Granica” Jana Rybkowskiego, „Kochankowie mojej mamy” Radosława Piwowarskiego, „Dekalog II” Krzysztofa Kieślowskiego, „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” i „Stan posiadania” Krzysztofa Zanussiego, „Żółty szalik” Janusza Morgensterna, „Przesłuchanie” Ryszarda Bugajskiego, „W zawieszeniu” Waldemara Krzystka, „Tato” Macieja Ślesickiego oraz „Wróżby kumaka” i „Matka swojej matki” Roberta Glińskiego.

Janda swój talent pokazywała również w zagranicznych produkcjach, takich jak choćby nagrodzone Oscarem „Mefisto” Istvána Szabó. Gwiazda kocha ponadto tradycyjny teatr, z którym jest związana od samego początku działalności zawodowej. Sama jest współzałożycielką Teatru „Polonia” oraz „Och-Teatru” w Warszawie.

Zobacz także: Quiz. „Wielki Szu” czy „Vabank”? Za 10 punktów bijemy brawo!

Quiz. Dobrze pamiętasz filmy Krystyny Jandy?

Quiz czas zacząć! Zobacz, jak dobrze pamiętasz filmy Krystyny Jandy.

Pytanie 1 z 10 To kadr z filmu: "Człowiek z marmuru" "Bez znieczulenia" "Człowiek z żelaza" Nastepne pytanie

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!