Quiz. „Kogel-mogel” czy „Sami swoi”? Tylko mistrz rozpozna te cytaty!

Niemal przez cały PRL powstawało wiele świetnych komedii. Duża część z nich pokazywała Polaków w krzywym zwierciadle. Były przy tym niezwykle zabawne. Padało w nich mnóstwo kwestii, które bawiły do łez. Co więcej, robią to nawet po latach. Niektóre z nich zagościły w naszej codziennej mowie.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Kultowymi produkcjami z tamtego okresu są bez wątpienia filmy „Kogel-mogel” oraz „Sami swoi”. Rozpoznasz, z której z tych produkcji pochodzą podane cytaty? Ten quiz sprawdzi Twoją pamięć.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo...

Zobacz także: Quiz. Jak nazywa się ta filmowa postać z czasów PRL-u? Trzecie pytanie to pułapka!

Te kultowe filmy nadal śmieszą miliony

„Kogel-mogel” miał premierę w 1988 roku. Za reżyserię tej komedii odpowiedzialny jest Roman Załuski. Napisał on również scenariusz we współpracy z Iloną Łepkowską. Współcześnie film doczekał się aż trzech nowych części. Fani jednak najlepiej wspominają dwie oryginalne. Duża w tym zasługa fantastycznych postaci i zabawnych dialogów. Nie ma cienia przesady w tym, że to jedna z najśmieszniejszych polskich produkcji.

Zobacz także: Quiz. Tylko największe przeboje Budki Suflera. Za 10/12 Jolka biłaby brawo!

„Sami swoi” to film wyreżyserowany przez Sylwestra Chęcińskiego. Natomiast za scenariusz odpowiadał Andrzej Mularczyk. Losy zwaśnionych rodzin Kargulów i Pawlaków do dziś świetnie i z humorem obrazują nasze narodowe przywary. Komedia ta zasłynęła z wielu niezwykle śmiesznych dialogów. Również postaci są bardzo charakterystyczne. Każdy, kto choć raz oglądał to dzieło, zapamiętał je na zawsze.

Quiz. Ten cytat pochodzi z filmu „Kogel-mogel” czy „Sami swoi”?

Dwie niezwykle zabawne produkcje i mnóstwo wspaniałych cytatów. Zarówno „Kogel-mogel” jak i „Sami swoi” to niepodważalne klasyki polskiego kina. Jak dobrze pamiętasz kwestie wypowiadane przez bohaterów w tych komediach? Spróbuj poprawnie je dopasować. Powodzenia!

Zobacz także: Quiz. Największe przeboje lat 70. Pamiętasz, kto je śpiewał?

Pytanie 1 z 12 "Znaleźli skarb i cisza jak po śmierci organisty" "Kogel-mogel" "Sami swoi" Nastepne pytanie

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!