Quiz. Kultowe przeboje Czesława Niemena. Wstyd nie znać minimum połowy!

Czesław Niemen to bez wątpienia jeden z najważniejszych piosenkarzy w Polsce. Muzyka, którą tworzył oddziałuje na serca wielu słuchaczy. Pokochali jego piosenki i ekscytują się nimi po dziś dzień. W jego dorobku znajdziemy mnóstwo przebojów, którymi zachwyca się publiczność oraz krytycy. Jak dobrze je znasz? Rozwiąż quiz i sprawdź, czy je pamiętasz.

Czesław Niemen to legenda polskiej muzyki

Niewielu jest artystów, którzy mogą równać się z Czesławem Niemenem. Był kompozytorem, multiinstrumentalistą, autorem tekstów oraz wokalistą. Na każdym polu wyróżniał się niebywałym talentem. Nic dziwnego, że jego twórczość wciąż pozostaje w pamięci słuchaczy. Zarówno solowa, jak i ta tworzona w zespołach. Muzyk należał m.in. do grup Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czarni czy Akwarele.

Niemen nagrał dziewiętnaście albumów. Niemal każdy z nich był ciepło odbierany przez słuchaczy oraz recenzentów. Muzyka nie była jednak jedyną gałęzią jego zainteresowań. Pasjonował się także malarstwem i rysunkiem. Przejawiało się to w tym, że sam projektował okładki własnych płyt. Próbował też swoich sił w grafice komputerowej. Pokazuje nam to, jak bardzo oddawał się twórczości. Ta z kolei była spójna na każdym polu. Nie dziwi to, że zaskarbił sobie sympatię tak dużego grona.

Quiz. Pamiętasz te przeboje Niemena?

Czesław Niemen był wyjątkowym artystą. Równie wyjątkowa była muzyka, którą tworzył. Czy rozpoznasz jego wielkie przeboje po fragmencie tekstu? Miłośnicy piosenkarza nie będą zapewne mieli z tym problemu. W końcu na pewno słyszeli te piosenki wiele razy. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 Jaki to przebój: "A gdy zechcesz wrócić tu / Wracaj z uśmiechem swym / Choćbym inną kochał już / Będziesz tylko ty"? "Stoję w oknie" "Jednego serca" "Czy mnie jeszcze pamiętasz?" Nastepne pytanie

