Quiz. W jakim województwie leży to miasto? Znawca Polski musi mieć chociaż 10/12!

W kraju nad Wisłą możemy cieszyć się urokiem wielu miejscowości. W każdym województwie leży wiele miast, które mogą skraść nasze serce. Niektóre z nich rozsławione są na całą Polskę. Z kolei o innych nie słyszymy tak często. Wszystkie jednak z pewnością mają do zaoferowania coś interesującego. Na przykład to, że nie leżą tam, gdzie w teorii powinny. Rozwiąż quiz i przekonaj się, że nie jest to tak oczywiste.

Nazwy miast mogą Cię nieźle zmylić

Polska podzielona jest na szesnaście województw. W każdym znajduje się pokaźna liczba miast. Niektóre z nich nazywają się jednak w sposób, który wydaje się nie mieć sensu. Dlaczego bowiem Sokołów Małopolski leży w województwie podkarpackim? Tym bardziej, że np. Maków Mazowiecki leży, zgodnie z nazwą, w województwie mazowieckim!

Takie przykłady można by mnożyć. Oczywiście w większości przypadków ma to związek z historią. Wielokrotnie bowiem zmieniały się granice województw. Natomiast nazwy miast zostawały niezmienione. Dla wielu osób może być to zaskakujące. Z kolei dla mieszkańców jest to zapewne oczywistość. Rozpoznanie, w jakim województwie leży dane miasto, może stanowić więc nie lada wyzwanie.

Quiz. Gdzie leży to miasto?

Jak widać na powyższym przykładzie, rozpoznanie, w którym województwie znajduje się miejscowość, może być dosyć trudne. Sprawdź swoją wiedzę w tym zakresie rozwiązując quiz. Znawca Polskich miast raczej nie będzie miał z tym problemu. Z kolei inni mogą przekonać się, czy podołają wyzwaniu. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 W jakim województwie leżą Wadowice? świętokrzyskim podkarpackim małopolskim Nastepne pytanie

