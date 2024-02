Quiz. „Miś” czy „Rejs”? Będziesz ekspertem, jeśli zgarniesz 9/12!

Kino w okresie PRL miało się całkiem dobrze. Powstawało wtedy wiele produkcji, które w krzywym zwierciadle pokazywały codzienne życie. Śmiały się także z absurdów zastanego świata. Wiele z nich zyskało miano kultowych. Do tego grona należą bez wątpienia „Miś” oraz „Rejs”. Wiele cytatów z tych filmów widzowie znają na pamięć. Jak dobrze Ty je znasz? Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując quiz!

Dwie kultowe komedie podbiły serca widzów

„Miś” to film Stanisława Barei. Jego premiera odbyła się w 1980 roku. Jak wiele osób dobrze wie, jest to pierwsza część trylogii opowiadającej o Ryszardzie Ochódzkim. Widzowie pokochali go za satyrę i krytyczne spojrzenie na codzienność PRL-u. Produkcja okazała się także kopalnią fantastycznych kwestii i dialogów, które bawią nawet dziś. Do popularności tej komedii przyczyniła się także świetna obsada aktorska. Na ekranie oglądaliśmy m.in. Stanisława Tyma, Barbarę Burską, Bronisława Pawlika czy Krzysztofa Kowalewskiego.

„Rejs” ukazał się w 1970 roku. Za reżyserię odpowiada Marek Piwowarski. Napisał on również scenariusz we współpracy z Januszem Głowackim, Andrzejem Barszczyńskim oraz Jerzym Karaszkiewiczem. Film jest gorzką satyrą na polskie społeczeństwo po wydarzeniach z marca 1968 roku. Zyskał ogromną popularność wśród widzów. Był także dziełem, które pomogło zaistnieć aktorsko Stanisławowi Tymowi. Dialogi z tej komedii śmieszą do łez, a ona po latach od premiery nosi status kultowej.

Quiz. Te cytaty padły w filmie „Miś” czy „Rejs”?

Zarówno „Miś”, jak i „Rejs” okazały się wspaniałymi produkcjami. Widzowie nadal wspominają je niezwykle ciepło. Wielu z nich uwielbia wracać do tych kultowych filmów. Czy uda Ci się rozpoznać, w której z nich padły dane cytaty? Pokaż, że jesteś prawdziwym specjalistą od komedii PRL. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 "Wszystkie Ryśki to porządne chłopy" "Miś" "Rejs" Nastepne pytanie

