Quiz. Pamiętasz stare reklamy? Jeśli dorastałeś na przełomie wieków, musisz mieć 12/12!

Reklamy telewizyjne istnieją tak długo, jak długo istnieje sama telewizja. Nie raz i nie dwa stawały się przyczynkiem do ogólnokrajowego skandalu, często irytują, zwłaszcza kiedy czekamy na dalszy ciąg ulubionego programu. Jednocześnie raczej nie wyobrażamy sobie tego medium bez ich istnienia — a już na pewno sami przedsiębiorcy!

Nienawidzimy ich, ale jednocześnie budzą w nas nostalgię

Nawet w czasach PRL, kiedy w Polsce obowiązywała gospodarka centralnie planowana, w telewizji istniały reklamy. Ma się rozumieć, że różniły się one znacznie od tych, które w tym samym czasie emitowano na kapitalistycznym, „zgniłym” Zachodzie. Dotyczyły też w głównej mierze usług i produktów, powstających lub oferowanych w państwowych przedsiębiorstwach.

Reklamy z PRL znacznie różniły się od tych, które zawitały do polskiej telewizji po przełomie 1989 roku. Nie chodzi tylko o fakt, że w zasięgu twórców reklam pojawiły się m.in. lepsze kamery czy zyskali oni dostęp do bardziej profesjonalnych efektów specjalnych. Polacy zapewne przeżyli niemały szok kulturowy, widząc „odważniejsze” i nie raz i nie dwa przekraczające granice ich dobrego smaku zachęty do zakupu produktów lub usług.

Quiz. Stare reklamy, które emitowano w polskiej telewizji. Ile uda ci się rozpoznać?

Reklamy, które pojawiły się w telewizji w latach 90. ubiegłego wieku, były o wiele bardziej kolorowe niż dotychczasowe. Aktorzy, a nierzadko i bohaterowie różnych animacji, zachęcali do zakupu „egzotycznych” do tej pory dla polskich dzieci słodyczy czy kosmetyków, o jakich przeciętne Polki mogły dopiero pomarzyć.

Sprawdź, jak daleko sięga twoja pamięć i spróbuj rozwiązać quiz o starych reklamach. Pojawiały się one w telewizji w latach 90. oraz po roku 2000. Mamy nadzieję, że będzie to dla ciebie nie tylko rozrywka, ale i nostalgiczna podróż do krainy młodości czy dzieciństwa!

