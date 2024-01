Quiz. Te polskie hity przełomu lat 90. i 00. znał każdy niepokorny typ. 10/12 to mus!

Niektóre hity mają w sobie to „coś”, co sprawia, że pozostają z nami na długi czas. Wciąż pamiętamy ich tekst i wiążą się z nimi piękne wspomnienia sprzed lat. Zaciekawiliśmy was? Zapraszamy na quiz!

Quiz. Czy znasz te przeboje? Zaśpiewaj je razem z nami!

Choć nasz gust muzyczny z biegiem lat się zmienia, wciąż pamiętamy jednak muzykę, której słuchaliśmy w młodości. Zagraniczne hity takie jak „Wannabe”, „Oops!…I Did It Again”, czy też „I Want It That Way”, powodują, że mamy ochotę tupać nóżką i śpiewać razem z wokalistami. Podobnie rzecz się ma z polskimi piosenkami z tamtego okresu. Jak dobrze je znasz?

Czy znasz te tytuły piosenek? Budzą w nas wiele wspomnień

Niektóre utwory sprzed lat budzą w nas miłe wspomnienia. Z sentymentem wracamy do starych nagrań. Czy pamiętasz te piosenki?

Pytanie 1 z 12 Twórcy tej piosenki inspirowali się utworem "Get Down" w wykonaniu Backstreet Boys. Jej polski tytuł to "Kolorowe sny". Jaki zespół ją wykonywał? Hi Street Just 5 Boom Box Nastepne pytanie

