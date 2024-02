Quiz. W tym kraju walentynki są zakazane. Tylko prawdziwy romantyk zgarnie 10/12!

14 lutego to wyjątkowy dzień dla zakochanych na całym świecie. To dobra okazja, by nareszcie wyznać uczucie swojej sympatii. Stragany z kwiatami, czekoladkami i pluszakami przeżywają wówczas oblężenie.

Wiele par randkuje, a nawet decyduje się na zaręczyny. To po prostu magiczny dzień. Ile o nim wiesz? Rozwiąż nasz walentynkowy quiz!

Walentynki oczami zakochanych. Ile o nich wiesz?

Walentynki są świętem, które kojarzy nam się z miłością i romantyzmem. Co ciekawe, samo ich pochodzenie nie jest jednak zbyt romantyczne. Powszechnie przyjęło się, że współczesne obchody dnia świętego Walentego, mają swoje źródła zarówno w starożytnej tradycji chrześcijańskiej, jak i rzymskiej.

Jedna z legend mówi, że walentynki wywodzą się od starożytnego święta nazywanego Lupercalia. Chrześcijaństwo wyparło jednak pogańskie wierzenia i ustanowiło święto ku czci świętego Walentego, który żył w III wieku.

Quiz. Jak dużo wiesz o walentynkach?

Sprawdź swoją wiedzę o walentynkach i odpowiedz na 12 pytań. Czy celebrujesz święto zakochanych? Zostań mistrzem i zdobądź komplet punktów!

Pytanie 1 z 12 Z jakim zwyczajem kojarzone są walentynki? z miłosnymi wyznaniami i czułościami z gruntownym sprzątaniem całego domu z wielkimi zakupami spożywczymi Nastepne pytanie

