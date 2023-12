Ralph Kaminski przekazał pilne wieści. Fani wspierają go w decyzji

Ralph Kaminski z pewnością należy do grona najbardziej charakterystycznych gwiazd polskiej muzyki. Zachwyca słuchaczy nie tylko wpadającymi w ucho piosenkami, lecz także ekstrawaganckim wizerunkiem. Co i rusz zaskakuje barwnymi i szalonymi kreacjami. Nic dziwnego, że fani chętnie przychodzą na jego koncerty. Okazuje się jednak, że na razie nie będą mogli na to liczyć.

Ralph Kaminski podjął decyzję

Piosenkarz świetnie czuje się na scenie. Można wręcz odnieść wrażenie, że występy przed publicznością to jego najbardziej naturalne środowisko. Równie dobrze wydaje się miewać także w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go ponad 216 tysięcy osób.

Ralph Kaminski często dzieli się w sieci życiem zawodowym oraz codziennością. Regularne publikacje powodują, że fani mają z nim bardzo dobry kontakt. Ostatnio jednak gwiazdor podzielił się informacją, która nieco ich zasmuciła.

Ralph Kaminski zdradził, że nie pojawi się na żadnej imprezie sylwestrowej. Przyznał natomiast, że planuje powrót na scenę już w lutym 2024 roku. Wokalista chce odpocząć i nabrać sił przed koncertowaniem.

W tym roku w sylwestra mam wolne, ładuję baterię przed moimi jedynymi przyszłorocznymi koncertami, które odbędą się w lutym, ale pióra i szałowe kreacje się tworzą! Szykujcie też swoje zwariowane stroje – w końcu To Bal jest nad Bale – napisał gwiazdor na Instagramie.

Wokalista może liczyć na fanów

W roku 2023 Ralph Kaminski zagrał całą masę koncertów. Nie dziwi więc jego decyzja, by odpocząć w sylwestra. Tym bardziej, że fani mogą liczyć na występy w przyszłym roku. Piosenkarz nie zamierza zostawić wiernych słuchaczy.

Ralph Kaminski spotkał się z dużym zrozumieniem z ich strony. W komentarzach pod wpisem możemy przeczytać, jak bardzo fani go wspierają. Podkreślają też, że cieszy ich jego decyzja. W prawdzie nieco żałują, lecz liczy się dla nich to, by piosenkarz nie był przemęczony. W pełni sił na pewno zagra wyjątkowe koncerty w 2024 roku.

„Cieszę się, że masz ten luksus wyboru i nie śpiewasz za dwa pomidory i pół kilo gruszek”

„Cieszę się, że odpoczniesz, złapiesz oddech i spędzisz ten czas tak, jak sobie już pewnie zaplanowałeś”

„Po tak intensywnym roku odpoczynek się należy!” – komentują fani.

