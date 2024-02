Rozpoznajecie dziewczynkę z nagrania? Dziś jest światową gwiazdą

Choć ma tylko 28 lat, sukcesów może pozazdrościć jej niejedna starsza koleżanka z branży. Na swoim koncie ma już trzy Nagrody Grammy, sześć statuetek Brit Awards oraz dwie Europejskie Nagrody Muzyczne MTV. W 2020 roku ukazał się jej drugi album studyjny „Future Nostalgia”, którym błyskawicznie podbiła rynek muzyczny. Wiecie już, o jakiej artystce mowa?

Tak wieloma sukcesami na wczesnym etapie swojej kariery może pochwalić się Dua Lipa. Świat usłyszał o niej za sprawą piosenki „Hotter than Hell”, która ujrzała światło dzienne w 2014 roku. Utwór nie tylko zapewnił artystce rozgłos, ale także otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery. To dzięki niemu gwiazda podpisała pierwszy duży kontrakt z wytwórnią Warner Music.

Dziś jej piosenki podbijają listy przebojów. Jak Dua Lipa dotarła na szczyt?

Debiutancka płyta Dui Lipy miała swoją premierę w 2017 roku. Dzięki przebojom takim jak „Be the One”, „IDGAF” i „New Rules” piosenkarce udało się zdobyć liczne grono fanów. Szczyt popularność wciąż był jednak przed nią. Trzy lata później artystka wydała swój drugi krążek, zatytułowany „Future Nostalgia”. To właśnie za jego sprawą 28-latka ugruntowała swoją pozycję na rynku.

Talent wokalny przejawiała od dziecka

Dziś Dua Lipa jest jedną z najbardziej znanych gwiazd na świecie. Do jej największych przebojów należą utwory „Don’t Start Now”, „Physical”, „Levitating” oraz „Break My Heart”. Nim piosenkarka stała się jednak popularna, swoje umiejętności wokalne ćwiczyła, występując w murach szkoły. Jakiś czas temu sieć obiegło nagranie, na którym 12-letnia artystka mierzy się z przebojem Alicii Keys. Jak Dua Lipa śpiewała w 2008 roku? Zobaczcie poniższy film.

Wkrótce Duę Lipę będzie można usłyszeć na żywo w Polsce. Artystka odwiedzi nasz kraj w ramach nadchodzącej edycji Open’er Festivalu. 28-latka będzie headlinerką pierwszego dnia imprezy. Wybierzecie się na jej koncert?

