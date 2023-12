Sanah znów mierzy się z poezją. Tym singlem artystka wzruszyła fanów

Sanah to pseudonim jednej z najpopularniejszych obecnie gwiazd polskiej muzyki. Choć jej debiutancki minialbum ukazał się zaledwie cztery lata temu, piosenkarka może już pochwalić się osiągnięciami, o których marzy niejedna dłużej występująca na scenie artystka. Według podsumowania roku, przygotowanego przez serwis Spotify, 26-latka po raz czwarty z rzędu została najczęściej słuchaną piosenkarką w Polsce, a wiosną wokalistka zacznie kolejną świetnie sprzedającą się trasę koncertową. Czym niedawno podzieliła się z fanami gwiazda?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Sanah ponownie zaśpiewa w filmie. Piosenkarka nagrała nowy singiel

Sanah uwielbia rozpieszczać swoich słuchaczy. Niedawno do sieci trafił wyjątkowy singiel piosenkarki, nagrany specjalnie na potrzeby filmu „Akademia Pana Kleksa”. Utwór nosi tytuł „Jestem Twoją bajką” i jest zupełnie nową aranżacją przeboju „Pożegnanie z bajką”, wykonywanego oryginalnie przez Zdzisławę Sośnicką. Produkcja w reżyserii Macieja Kawulskiego trafi do kin już 5 stycznia 2024 roku.

Okazuje się, że to jeszcze nie koniec filmowych piosenek Sanah. W ostatni piątek miał premierę nowy singiel artystki, zatytułowany „Na grobie rycerz”. Tym razem wokalistka nie napisała jednak słów utworu sama. 26-latka ponownie sięgnęła po poezję i zaczerpnęła tekst z jednego z wierszy Marii Konopnickiej. Piosenka znajdzie się na ścieżce dźwiękowej do nadchodzącego filmu Tadeusza Syki pod tytułem „Powstaniec 1863”.

Zobacz także: Rewolucja w „Milionerach”. To zmieni się w nowym sezonie programu

Sanah z nowym utworem. Artystka wróciła do poezji

To nie pierwszy raz, kiedy Sanah bierze na warsztat wiersze. Piosenkarka wydała już wcześniej album „Sanah śpiewa poezyje”, na którym znalazły się muzyczne interpretacje utworów Jan Lechonia, Juliusza Słowackiego, Wisławy Szymborskiej czy też Adama Mickiewicza. Teraz artystka sięgnęła natomiast do poezji Marii Konopnickiej.

Pokochałam wiersz „Na grobie rycerz…” Marii Konopnickiej jak tylko przeczytałam go po raz pierwszy. Od razu napisałam do niego melodię, a chwilę później spotkał mnie wielki zaszczyt – moja kompozycja znalazła się we wspaniałym filmie historycznym. Cieszę się, oj bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że utwór wzruszy Was tak bardzo, jak mnie – napisała w poście na swoim Instagramie Sanah.

Zobacz także: Wojewódzki w końcu przed ołtarzem? Partnerka celebryty mówi o ślubie!

„Powstaniec 1863” wkrótce w kinach. O czym opowiada produkcja?

„Powstaniec 1863” to film historyczny w reżyserii Tadeusza Syki. Jego głównym bohaterem jest ks. gen. Stanisław Brzóska – kapelan i dowódca powstańczy, walczący przeciw Rosji. To właśnie z jego perspektywy będzie opowiedziana historia styczniowych walki sprzed 160 lat. Jakie gwiazdy zobaczymy na ekranie? W produkcji wystąpili między innymi Daniel Olbrychski, Cezary Pazura, Ewa Szykulska, Sebastian Fabijański, Olgierd Łukaszewicz, Karolina Szymczak i Ksawery Szlenkier. Premiera filmu już 12 stycznia 2024 roku. Wybierzecie się do kina?

Zobacz także: „Sylwester Marzeń z Dwójką”: Kosmiczne wynagrodzenia Górniak i Rodowicz

Podobają Ci się piosenki Sanah? Tak, lubię je

Nie przepadam za nimi Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!