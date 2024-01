Sara James już tak nie wygląda. Wokalistka zaprezentowała nową fryzurę

Sara Zofia Egwu-James – bo tak brzmi pełne nazwisko młodej wokalistki, przyszła na świat 10 czerwca 2008 w Słubicach. Talent muzyczny odziedziczyła po ojcu, który także jest piosenkarzem i wystąpił w kilku muzycznych programach.

Młoda wokalistka zaczęła występować publicznie dość wcześnie, bo już w wieku sześciu lat. Zwyciężyła również w swojej kategorii wiekowej w konkursie Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku. Jej muzyczna kariera rozpoczęła się na dobre, kiedy w 2021 roku zgłosiła się do popularnego programu muzycznego dla dzieci i młodzieży „The Voice Kids”.

Sara James zachwyciła świat

Jej ogromny talent został od razu dostrzeżony przez jurorów muzycznego show Telewizji Polskiej oraz widzów formatu. Wokalistka, która pod pilnym okiem Barona i Thomsona ćwiczyła swój warsztat w programie, wygrała 4. edycję „The Voice Kids”. Dzięki wygranej w programie oraz zwycięstwu w programie „Szansa na Sukces” reprezentowała Polskę podczas 19. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, który 19 grudnia 2021 roku odbył się w La Seine Musicale w Boulogne-Billancourt pod Paryżem. Sara James zaprezentowała się znakomicie i wykonując utwór „Somebody” ostatecznie zajęła w konkursie drugie miejsce, ustępując jedynie reprezentantce Armenii Malénie.

Piosenkarka postanowiła iść za ciosem i w 2022 roku zgłosiła się do amerykańskiego formatu „Mam Talent” – „America’s Got Talent”. 14-letnia wówczas Sara James zachwyciła jurorów, a uważany za jednego z najbardziej surowych jurorów – Simon Cowell – usłyszawszy jej głos, wcisną złoty przycisk, który zagwarantował jej udział w dalszych etapach programu. Artystka dotarła aż do finału popularnego talent show i podbiła serca amerykańskiej publiczności, która podczas jej finałowego występu nagrodziła ją owacjami na stojąco.

Metamorfoza Sary James zwala z nóg

Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się swoim życiem z obserwatorami. Dzięki jej profilowi na Instagramie dowiadujemy się, iż nie spoczęła na laurach i ciągle pracuje nad nowymi utworami. W ubiegłym roku wydała pięć singli, z czego dwa w duecie z innymi artystami. Jak się okazuje, fani artystki mają powodu do radości. W jednym z wywiadów Sara James wyznała, iż w tym roku w końcu ukaże się jej długo wyczekiwana debiutancka płyta.

Dwa dni temu na instagramowym profilu Sary James pojawiło się nagranie, na którym artystka wykonuje utwór „American boy”. Piosenkarka zaskoczyła na nim nowym, naturalnym lookiem. Po długich warkoczykach, w których widzieliśmy ją niemalże od początku jej kariery, nie ma śladu. Sara prezentuje się w krótkiej fryzurze, która uwydatnia walory jej pięknych, ciemnych kręconych włosów. Pod postem nie zabrakło komentarzy, nie tylko odnośnie nowego wyglądu artystki, ale przede wszystkim jej talentu.

