Sara James nagrywa debiutancki album. Zdradziła datę premiery

Sara James zwróciła uwagę polskich słuchaczy dzięki udziałowi w “The Voice Kids”. Zwyciężyła czwartą edycję programu i zaskarbiła sobie spore grono sympatyków. Co jakiś czas wydaje nowe piosenki. Fani jednak z niecierpliwością wyczekują jej debiutanckiego długogrającego albumu. Okazuje się, że mogą już zaznaczyć premierę w kalendarzu.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Sara James mimo młodego wieku posiada już spore obycie medialne. Na jej koncie znajduje się nie tylko “The Voice Kids”. W 2021 roku reprezentowała Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, gdzie zajęła drugie miejsce. Natomiast rok później dotarła do finału amerykańskiego “Mam talent”.

Od dłuższego czasu Sara James wydaje piosenki, które są ciepło odbierane przez słuchaczy. Wiele z nich wykonuje w języku angielskim. Ostatnio jednak znów zdecydowała się zaśpiewać po polsku. Wydała utwór “Dziś mnie mija cały świat” we współpracy z raperem Szczylem. Jest to jednocześnie singiel, który zapowiada jej pełnoprawną płytę.

Zobacz także: Jakiej muzyki słucha Gen Z? „Zbyt wulgarne”

Mimo, że Sara James nie ma jeszcze w swoim dorobku długogrającego albumu, to otrzymała już prestiżowe wyróżnienie. W 2023 roku zdobyła Fryderyka w kategorii “Fonograficzny debiut roku”. Nic dziwnego, że jej nadchodząca płyta wzbudza spore emocje. Wielu słuchaczy nie może się doczekać premiery.

Jak na razie fani musieli zadowolić się luźnymi piosenkami. Młoda gwiazda regularnie bowiem publikuje nowe utwory. Te jednak jedynie rozbudzały apetyt fanów na więcej. Okazuje się, że Sara James już pracuje nad debiutanckim albumem. Przyznaje również, że ma masę pomysłów i pragnie zadowolić słuchaczy.

Zobacz także: Kazik podjął ważną decyzję! Fani wysyłają wyrazy wsparcia

Płyta się nagrywa! Chciałabym to spiąć jak najlepiej, żeby to było jakościowe, żebym była z tego dumna. Mam super pomysły i nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wszystkim to kliknie, że się spodoba, że wywołam w ludziach emocje – powiedziała dla eska.pl.