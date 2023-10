Słynny gitarzysta mógł trafić do The Rolling Stones. Prawda wyszła na jaw po latach

The Rolling Stones to żywe legendy muzyki. Od 61 lat działają na rynku i wciąż nie zamierzają ustępować pola młodszym. Już 20 października br. premierę będzie miał ich 27. w Ameryce i 25. w Wielkiej Brytanii studyjny album „Hackney Diamonds”.

W ramach promocji płyty gitarzysta kapeli, Keith Richards, wyjawił pewien zaskakujący fakt z przeszłości brytyjskiej formacji.

Z The Rolling Stones w grudniu 1974 r. odszedł bez słowa wyjaśnienia Mick Taylor. Dla wokalisty Micka Jaggera, drugiego gitarzysty Keitha Richardsa i perkusisty Charliergo Wattsa był to szok.

Jako że lada chwila planowali zamknąć się w studiu przy pracach nad kolejnym krążkiem, szybko rozpoczęli przesłuchania na następcę Taylora. Jak wiadomo, ostatecznie wybrali Ronniego Wooda i to on został ich basistą.

Jednak wcześniej na liście kandydatów znajdowało się kilku innych muzyków, w tym uznawany już wtedy za jednego z największych wirtuozów na świecie Jeff Beck. W kolejnych latach zmarły styczniu 2023 r. Brytyjczyk zdobył sześć nagród Grammy i miejsce w Rock & Roll Hall of Fame.

Co sprawiło, że w połowie lat 70. Becka nie przyjęto do Stonesów? Jak wyjawił w rozmowie z „Guitar World” równie ceniony w przemyśle Richards:

Doszliśmy do wniosku, że Jeff miał swoją własną karierę i nie był zespołowym graczem. Był absolutnym solistą, indywidualistą. Nie dopasowałby się do naszego zespołu. U nas ważna była i jest zespołowość. Nie zrozumcie mnie źle, był wybitnym gitarzystą. Jego gra tremolo była powalająca. Był wśród najlepszych i teraz go tutaj brakuje.