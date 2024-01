Stanisław Karpiel-Bułecka zaczyna od nowa. „To dopiero początek”

Stanisław Karpiel-Bułecka od lat obecny jest na polskiej scenie. Słuchacze darzą jego twórczość sporą sympatią. Zręcznie bowiem łączy elementy muzyki folkowej ze współczesnymi brzmieniami. Przez długi czas fani śledzili jego karierę w zespole Future Folk. Ostatnio jednak nastała rzecz niespodziewana. Muzyk podjął ważną decyzję o rozstaniu się z grupą.

Stanisław Karpiel-Bułecka rozpoczyna karierę solową

Future Folk powstał w 2011 roku. Natomiast w 2012 ukazała się ich debiutancka płyta zatytułowana „Zbacowanie”. Odpowiadają również za album „Zbójnicki After”. Na koncie mają wiele piosenek, które przypadły do gustu słuchaczom. Wśród nich znajdziemy takie przeboje jak „Krakowiacy i górale” czy „W czarcim kręgu”. Muzycy dotarli też do półfinału piątej edycji „Must Be The Music”.

Stanisław Karpiel-Bułecka był liderem zespołu. Z początkiem 2024 roku podjął jednak ważną decyzję. Postanowił rozstać się z grupą. Występował z nią przez 13 lat. Nie oznacza to, że wokalista odpuszcza sobie muzykę. Nic bardziej mylnego. Zdecydował się rozpocząć działalność solową. Od teraz będzie występował jako Staszek z Gór.

To dla mnie nowa, ekscytująca przestrzeń artystyczna, w której łączę tradycję z nowoczesnym brzmieniem. Jestem pełen entuzjazmu i gotowy podzielić się z wami tą nową muzykalną podróżą. Dziękuję fanom za dotychczasowe wsparcie i zapraszam was do śledzenia mojej solowej kariery. Gwarantuję, że to dopiero początek, a przygoda ze Staszkiem z Gór właśnie się zaczyna – informował w mediach społecznościowych.

Staszek z Gór zaprezentował pierwszy singiel

Stanisław Karpiel-Bułecka wydał ostatnio piosenkę „Lawina”. Ma być ona hołdem dla jego rodzinnego miasta, czyli Zakopanego. Za tekst utworu odpowiadają Hubert Gasiul, Maja Studzińska i Michał Kuś. Natomiast za muzykę Arkadiusz Kopera oraz wspomniany Hubert Gasiul. Singlowi towarzyszy również teledysk.

„Lawina” to nie tylko piosenka – to opowieść o mieście, w którym Staszek z Gór się urodził i wciąż mieszka. To hołd dla tradycji góralskiej, ale także spojrzenie na współczesność, w której życie przypomina dynamiczną „lawinę” różnych doznań – czytamy na Instagramie Staszka z Gór.

