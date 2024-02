Stanowski daje pracę marzeń. Potężna pensja! Wymagania? „Krem do opalania”

Krzysztof Stanowski od tygodni zapowiadał nowy projekt. W czwartek 1 lutego oficjalnie wystartował Kanał Zero. Jeszcze przed umieszczeniem pierwszego materiału, udało mu się zdobyć pokaźną liczbę ponad 557 tysięcy subskrypcji. Do współpracy zaprosił znane nazwiska i ekspertów z najróżniejszych dziedzin. Wzbudził tym sporo emocji. Teraz jednak poszukuje osoby, która podejmie się pracy marzeń.

Stanowski wystartował z Kanałem Zero

Krzysztof Stanowski od wielu lat działa w internecie. Prowadzi własny serwis sportowy “Weszło”, któremu towarzyszy kanał na YouTube. Jest też jednym z założycieli Kanału Sportowego. To właśnie tam dziennikarz dał się poznać najszerszej publiczności. Wielkim sukcesem okazał się materiał, w którym prześwietlił karierę Natalii Janoszek.

W 2023 roku Stanowski ogłosił, że odchodzi z Kanału Sportowego. Poinformował również, że planuje zająć się własnym projektem na YouTube. Widzowie w końcu się doczekali. 1 lutego o godzinie 20 oficjalnie wystartował Kanał Zero. Dziennikarz zaprosił do współpracy wiele znanych z mediów twarzy. Wśród nich są chociażby Marcin Meller, Marcin Matczak, Tede czy Izabella Krzan.

Już w trakcie pierwszej transmisji Krzysztof Stanowski ogłosił, że przeprowadzi rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Podkreślił przy tym, że nie obchodzi go, czy przylgnie do niego łatka. Zaprosił do Kanału Zero także Szymona Hołownię i Donalda Tuska.

Praca marzeń w Kanale Zero

Krzysztof Stanowski ogłosił, że poszukuje pracownika na stanowisko ambasadora Kanału Zero. Idealny kandydat musi mieć poczucie humoru i potrafić błogo leniuchować. Posiadać musi także strój kąpielowy, odporność na słońce oraz krem z filtrem.

Czym się będzie zajmował? Wylegiwaniem się na plaży i oglądaniem materiałów z nowego projektu dziennikarza. Dodatkowymi obowiązkami ma być także smakowanie lokalnych potraw oraz nieprzejmowanie się niczym.

Praca marzeń wiąże się z odpowiednim wynagrodzeniem. W ofercie możemy przeczytać, że za leniuchowanie Krzysztof Stanowski oferuje 1000 złotych brutto. Gwarantuje też zakwaterowanie w hotelu, piękne, rajskie widoki oraz wyżywienie przygotowane z lokalnych składników.

Taka oferta skusi zapewne niejedną osobę. Jak dostać wymarzoną pracę? Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które znajduje się na profilach Rocket Jobs w mediach społecznościowych. Organizatorzy konkursu będą mieli ręce pełne roboty.

