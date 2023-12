Szymon Hołownia chce zostać prezydentem? Padła ważna deklaracja

Szymon Hołownia jest obecnie jedną z najbaczniej śledzonych osób w kraju. Odkąd dziennikarz objął stanowisko marszałka sejmu, w jego stronę zwróciły się miliony oczu, z ciekawością przyglądające się każdemu stawianemu przez niego krokowi. Nim mężczyzna zaczął jednak karierę polityczną, przez wiele lat pracował w mediach. Największą rozpoznawalność zyskał jako jeden z gospodarzy programu „Mam talent!”. Razem z Marcinem Prokopem współprowadził aż dwanaście edycji telewizyjnej produkcji.

Pierwsze kroki stawiał w mediach. Szymon Hołownia jest dziś marszałkiem sejmu

W 2019 roku Szymon Hołownia rozpoczął działalność polityczną. Dziennikarz był jednym z kandydatów na prezydenta podczas przeprowadzanych kilka miesięcy później wyborów. Mimo niedługiego stażu mężczyźnie udało się zyskać spore poparcie. Ostatecznie w czerwonym głosowaniu zajął trzecie miejsce – tuż za Rafałem Trzaskowskim i Andrzejem Dudą.

Choć znanemu z mediów prezenterowi nie udało się objąć stanowiska, nie zrezygnował z kariery w polityce. W sierpniu 2020 roku mężczyzna powołał do życia stowarzyszenie Polska 2050, a następnie własną partię. 13 listopada bieżącego roku dziennikarz został Marszałkiem Sejmu X kadencji. Jego kandydaturę na ten urząd poparło 265 posłanek i posłów.

Szymon Hołownia o pracy w sejmie. Najwięcej wsparcia daje mu żona

Dziś rano Szymon Hołownia był gościem Marcina Prokopa i Doroty Wellman w programie „Dzień Dobry TVN”. Podczas rozmowy z prowadzącymi poranny magazyn dziennikarz opowiedział o tym, jak pracuje mu się w sejmie. Czy wyobrażenia mężczyzny na temat sprawowanej przez niego funkcji pokryły się z rzeczywistością? To wyjawił w telewizyjnym studiu sam zainteresowany.

Kiedy któryś z posłów, chyba poseł Błaszczak, zgłaszał jakieś kłopoty z prowadzeniem obrad, powiedziałem, że ja po prostu inaczej obrad nie będę prowadził. […] Jestem sobą, nie mam takich momentów, w których wychodzę z siebie i przemyśliwuję, jaką pozycję zajmuje marszałek Hołownia, jaka pozycją powinien zająć. Robię to tak, jak potrafię, tak jak wydaje mi się, że się powinno to robić. To, że się niektórym to podoba, a nie którym nie podoba, jest rzeczą absolutnie normalną – powiedział Szymon Hołownia w programie „Dzień Dobry TVN”

Szymon Hołownia nie ukrywał, że sprawowanie tak ważnego urzędu jest dla niego wielkim wyzwaniem. Jak politykowi udaje się godzić życie zawodowe z prywatnym? O to postanowił zapytać go Marcin Prokop. Jak się okazało, dziennikarz odnajduje wiele wsparcia w swojej żonie, Urszuli Brzezińskiej-Hołowni. Kobieta, która na co dzień jest oficerem Sił Powietrznych RP i pilotką myśliwca MiG-29, stara się pomagać mężowi najlepiej, jak to możliwe.

Ula jest ogromnym wsparciem. Bez niej, bez jej wyrozumiałości, takiego poświecenia, to by się nie spięło i dziewczynki płaciłyby dużo większe koszty. Kłopot polega na tym, że my oboje nie mamy normalnych prac. […] Czasami bywa nam naprawdę bardzo ciężko – wyjawił Marszałek Sejmu.

Polityk znów wystartuje w wyborach prezydenckich? Padły ważne słowa

Choć Szymon Hołownia pełni rolę marszałka sejmu zaledwie od kilku tygodni, na jego koncie są już pierwsze sukcesy. Obrady parlamentu gromadzą od niedawna rekordową liczbę widzów, co przekłada się na większe zainteresowanie społeczeństwa polityką.

Co więcej, jak przekazał PAP, dziennikarz został liderem grudniowego sondażu zaufania, realizowanego przez CBOS. Politykowi ufa 54% respondentów. Czy w związku z tym były prowadzący „Mam talent!” będzie chciał jeszcze raz ubiegać się o fotel prezydenta?

Jeżeli będzie okno na to i przestrzeń, to myślę o tym, żeby kandydować w 2025. Decyzja za rok – zdradził Szymon Hołownia w programie „Dzień Dobry TVN”.

Chciałbym kandydować, bo myślę, że ten pomysł, który miałem w 2020 roku jest nadal aktualny i że by potrzebujemy pojednania, sklejenia. Ja się niedobrze czuję, kiedy trzeba dociskać komuś, ja wolę rozmawiać, wolę spotykać ludzi, szukać w nich jakichś dobrych cech – dodał polityk.

Okazuje się, że dziennikarz nie wyklucza możliwości ubiegania się o objęcie najwyższego urzędu w państwie. Szymon Hołownia zadeklarował, że chciałby ponownie spróbować powalczyć o tę funkcję podczas najbliższych wyborów prezydenckich. Ostateczną decyzję dziennikarz podejmie jednak dopiero za kilka miesięcy. 46-latek zdradził jednak, że nie zrazi się ewentualnym niepowodzeniem.

Jeżeli nie podejmę takiej decyzji albo przegram te wybory, to bycie posłem z Białegostoku tez jest fascynujące – powiedział Hołownia podczas rozmowy z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem.

Myślicie, że obecny marszałek sejmu byłby dobrym prezydentem?

