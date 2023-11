Ta płyta zachwyca od lat! The Beatles „przebili samych siebie” 

The Beatles to bez wątpienia jedna z najbardziej cenionych grupy w historii muzyki. O ich ogromnym sukcesie świadczą tak nagrody i wyróżnienia, jak i liczba sprzedanych płyt. Krążki i single słynnej czwórki z Liverpoolu rozeszły się na świecie w ponad 600 mln egzemplarzy. To zdecydowanie najlepszy wynik spośród wszystkich artystów.

Nawet współcześnie formacja bije rekordy. Po 54 latach powróciła bowiem na 1. miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii z wypuszczonym na początku listopada br. singlem „Now and Then”. Wcześniej na tej pozycji uplasował się utwór „The Ballad Of John And Yoko” z 1969 r.

Niezwykły album The Beatles

The Beatles w czasie zaledwie 10-letniej działalności wydali aż 12 albumów. Każdy z nich wywarł ogromny wpływ na muzykę. Szczególne miejsce dla wielu w dyskografii Brytyjczyków zajmuje „White Album”, który obchodzi teraz 55. urodziny. Miał bowiem swoją premierę dokładnie 22 listopada 1968 r.

Ta podwójna płyta była dziewiątym longplayem w dorobku Beatlesów. Nazywano go powszechnie „White Album”, ale nie jest to jego oficjalny tytuł. Ochrzczono go tak, ponieważ na prostej, śnieżnobiałej okładce widniała jedynie nazwa zespołu. Ten minimalizm miał kontrastować z mocno kolorową i bogatą w różne elementy okładką poprzedniego wydawnictwa: „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Wybuchowa atmosfera dała spektakularne efekty

Szkice 19 z 30 zawartych na krążku piosenek zrodziły się podczas pobytu The Beatles na kursie medytacji transcendentalnej w Rishikesh w Indiach między marcem i kwietniem 1968 r. Tam muzycy byli „uzbrojeni” jedynie w gitarę akustyczną i lokalne instrumenty.

Po powrocie do kraju w maju zaszyli się w londyńskim studiu Abbey Road wraz z producentem Georgem Martinem. Prace nad „White Album” zajęły im aż pięć miesięcy. Ciągle bowiem dochodziło między muzykami do spięć z powodu różnic twórczych, a także nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono. Po jednej z kłótni Ringo Starr opuścił nawet na dwa tygodnie grupę.

Niesnaski powoli pożerały zespół i doprowadziły do jego rozpadu dwa lata później. Jednak jeszcze w trakcie nagrań „White Album” zaowocowały świetnym materiałem (pierwszym, który Beatlesi wydali pod szyldem swojej własnej wytwórni, Apple).

Grupa słynęła ze swojej innowacyjności i wszechstronności. Także na tym wydawnictwie nie brakowało różnorodności. Folk, blues, ska, pop, rock – znajdziemy tutaj to wszystko i więcej. Wystarczy choćby przypomnieć spokojną balladę napisaną przez George’a Harrisona pt. „While My Guitar Gently Weeps” i zestawić ją z protoplastą heavy metalu, czyli utworem „Helter Skelter” skomponowanym przez McCartney’a.

Dużą popularność zyskały także choćby takie piosenki z krążka, jak „Back in the U.S.S.R.”, „Blackbird”, „Martha My Dear”, a szczególnie „Ob-La-Di, Ob-La-Da”.

Co ciekawe, podczas sesji nagrano również słynne „Hey Jude” i „Revolution”. One jednak nie trafiły na płytę. Zostały wydane wcześniej – w sierpniu – na singlu.

Płyta, która zachwyca

Ciekawostką, jest to, że The Beatles nie wydali z samego „White Album” żadnego singla. Pomimo tego płyta okazała się, podobnie jak jej poprzedniczki, ogromnym sukcesem komercyjnym. Zdominowała notowania sprzedaży w wielu krajach. W USA była na 1. miejscu przez 8 tygodni, a w Wielkiej Brytanii – przez 22.

Materiał znalazł też uznanie w oczach krytyków. Uznano go za porywający i bardzo inspirujący. W 2003 r. „Rolling Stone” umieściło album na 10. miejscu listy „500 najlepszych albumów muzycznych wszech czasów”. Podobne miejsca zajął choćby w zestawieniu „Q”. Współzałożyciel pierwszego z magazynów Jann Wenner, w swojej recenzji podsumował „White Album” następująco:

To najlepszy album, który kiedykolwiek wydali, a tylko The Beatles mogli dokonać tej sztuki, by przebić samych siebie.

