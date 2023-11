Te kluseczki królowały w PRL! Przepis na zacierki

Zacierki to niewielkie kuleczki, które uzyskuje się przez podzielenie ciasta kluskowego, wyrabianego z mąki i jajka, na drobne cząstki. Skąd wzięła się ich nazwa? Właśnie od sposobu ich wykonania. Aby je uformować, odrywa się od masy niewielkie kawałeczki, a następnie zaciera się je między kciukiem a palcem wskazującym. Polacy pokochali je, bo są smaczne i szybkie w przygotowaniu. Jak je zrobić?

Zacierki są wspaniałym dodatkiem do wielu dań. Można dodać je do zupy jarzynowej, kalafiorowej, fasolowej, grzybowej lub pieczarkowej, a także do gulaszu. Świetnie będą także smakować zacierki na mleku, także z dodatkiem kakao. To świetny pomysł na pyszne i sycące śniadanie.

Przepis na zacierki – lista składników

4 lub 5 łyżek mąki pszennej

1 nieduże jajko

szczypta soli

odrobina mąki

Przepis na zacierki – sposób przygotowania

Mąkę przesiej do miseczki i posyp szczyptą soli. Następnie rozgarnij na boki, tworząc wgłębienie. W powstałe wgłębienie wbij umyte wcześniej jajko. Całość wymieszaj, a następnie zagnieć na twarde, ale elastyczne ciasto. Podziel ciasta na małe kawałeczki, a następnie uformuj z nich niewielkie kluseczki. Gotowe zacierki przełóż na talerzyk i przesyp niewielką ilością mąki, żeby się ze sobą nie posklejały.

