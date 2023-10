Tego Polakom zazdroszczą Amerykanie. Nie mieliśmy pojęcia! 

W ostatnim czasie ogromne zdziwienie pociągnęły za sobą słowa niemieckiego inżyniera, Matthiasa Wandela. Za sprawą opublikowanego filmiku Internauci weszli ze sobą w poważną dyskusję. Co wywołało tyle emocji? Spieszymy z odpowiedzią.

Największe konflikty spowodowane są zawsze drobnostką

Największą kontrowersję wywołała zaledwie drobnostka. Mowa tutaj o modelu… okna! Z całą pewnością architektura amerykańska w dużej mierze różni się od tradycyjnych budowli w Europie. Dom w Stanach Zjednoczonych cechuje się lekką konstrukcją oraz niepowtarzalnym designem, stąd wynikają stosunkowo niskie koszty budowy. Nie bez przyczyny miasta w USA określa się „papierowymi„.

Zdecydowanie inaczej sprawa maluje się w przypadku europejskich przestrzeni. Na przykładzie polskich domów, możemy stwierdzić, że budowle są dużo trwalsze oraz solidniejsze. Konstrukcje stawia się z przeznaczeniem na wiele długich lat.

Co wzbudziło największe zdziwienie?

Kolejną różnicą między Amerykanami a Europejczykami są modele okien. W Stanach Zjednoczonych są one często bardzo duże i ozdobne. Najważniejszy w całej dyskusji jest fakt, że okna w USA otwiera się wyłącznie do połowy. Fakt ten tłumaczy, dlaczego pod filmikiem opublikowanym przez Matthiasa Wandela wywiązała się tak żywa dyskusja.

Szczególne zaskoczenie filmik wzbudził wśród Amerykanów. Inżynier zaprezentował, że europejskie okna można otworzyć szeroko lub delikatnie uchylić. Model ten jest powszechnie znany w Stanach Zjednoczonych, jednak nie jest zbyt popularny ze względu na wysoki koszt.

Zobaczcie to nagranie!

Komentarze internautów

Pod postem na internetowej platformie reddit.com pojawiało się wiele różnorodnych komentarzy. Od zwyczajnych żartów, po prawdziwe spory i dyskusje. W sprawie zabrał głos Amerykanin: „nigdy nie widziałem takich okien„. Natomiast swoje zdziwienie wyrażają Europejczycy: „zaskakuje mnie to tak bardzo, że nie wszędzie jest to powszechne…” oraz „moje okna są takie, nie miałem pojęcia, że to dotyczy wyłącznie Europy„.

Jeden z użytkowników nawet żartuje, że społeczność podzieliła się na dwie grupy. Pierwszą z nich są osoby, które uważają tego typu okna za nowość. Druga część uważa, że okna tego typu to podstawowe prawo człowieka.

