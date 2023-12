Ten legendarny hit Janis Joplin to cover! Oryginał robi wrażenie

Janis Joplin odeszła w 1970 roku. Zaledwie dwa lata wcześniej zaśpiewała utwór, który stał się jednym z jej największych przebojów. Artystka rozsławiła „Piece of my heart”, którą wiele osób do dziś uważa za jej autorski przebój, który grała wraz z Big Brother and the Holding Company. Niewiele osób wie, że ten utwór to cover.

Wykonania Janis Joplin można posłuchać poniżej:

Historia „Piece of my heart”

Oryginalnie legendarna piosenka powstała rok wcześniej, w 1967 roku. Napisał ją Jerry Ragovoy i Bert Berns, a zaśpiewała Erma Franklin. Numer ekspresowo trafił na 10. miejsce listy przebojów Billboard Hot Rhythm & Blues Singles w Stanach Zjednoczonych.

Co więcej, orginalna wersja „Piece of my heart” dostała nominację do Grammy Award for Best Female R&B Vocal Performance. Wykonanie starszej siostry Arethy Franklin zyskało popularność w USA, Kanadzie, ale też Europie. Największą sławę przyniosło jej jednak wyjątkowe wykonanie Janis Joplin, która oczarowała publiczność wyjątkowym wokalem.

Wielki sukces coveru w wykonaniu Janis Joplin

Piosenka pochodzi z albumu grupy Big Brother and the Holding Company pt. „Cheap Thrills”, nagranego w 1968 roku i wydanego przez Columbia Records. Nie obyło się bez sukcesów. Wykonanie Joplin zajęło 12. miejsce na liście przebojów US Billboard Hot 100.

Interpretacja Janis została okrzyknięta mianem „dynamitu”. Mówiono również, że „ten hałaśliwy taniec podbije listę przebojów Hot 100”.

Reakcja Ermy Franklin na wykonanie młodszej koleżanki może wydać się zaskakująca. Miała bowiem powiedzieć, że na początku nie rozpoznała swojej piosenki. Dlaczego? Wszystko przez układ wokalny.

Erma powiedziała, że słyszała w radiu „Piece of My Heart” Janis Joplin, kiedy został wydany, i nie rozpoznała go ze względu na aranżację wokalną. Niedawno obejrzała film dokumentalny o Joplin i uważa, że była bardzo utalentowaną i pełną uczuć piosenkarką – czytamy w archiwalnym artykule na Blues Music Now.

Oto oryginalna wersja „Piece of my heart":

