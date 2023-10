To on był inspiracją Madonny podczas nowego tournée. Jest ikoną rocka

Jeszcze cztery miesiące temu powrót na scenę „Królowej popu” stał pod znakiem zapytania. Na całe szczęście, gwiazda problemy zdrowotne ma już za sobą, i zdaje się być w znakomitej formie. Udowodniły to jej ostatni występ na O2 Arenie w Londynie.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Madonna lubi zaskakiwać. Ostatnimi czasy jej wizerunek znacząco się zmienił, i nie chodzi tu o nowe i szokujące kreacje, a eksperymentowanie z zabiegami chirurgicznymi. Fani zwracają uwagę, że artystka nie przypomina siebie. To jednak nie jedyna rzecz, która zaskoczyła fanów. Niestety, cztery miesiące temu manager artystki przekazał informację, iż tournée nie odbędzie się zgodnie z planem, to fani na całym świecie zamarli. Wokalistka znana jest z tego, iż swoją pracę traktuje bardzo poważnie i nie idzie na żadne ustępstwa. Tym razem jednak musiała ulec, ponieważ z powodu morderczych wręcz przygotowań do nowej trasy koncertowej, jej organizm odmówił posłuszeństwa.

Zobacz także: The Rolling Stones z niespodziewanym koncertem. Zaprosili Lady Gagę

Madonna była bliska śmierci

W lipcu tego roku minęło dokładnie 40 lat od momentu wydania debiutanckiej płyty artystki zatytułowanej „Madonna”. Aby uczcić ten jubileusz, artystka miała wyruszyć w światowe tournée – „The Celebration Tour”. Niestety, te plany pokrzyżowały problemy zdrowotne. Choć wielu spekulowało, że powód jest zupełnie inny (podobno zainteresowanie koncertami „Królowej popu” było znikome), to podczas londyńskiego koncertu 14 października Madonna opowiedziała, jak czuła się w momencie, kiedy trafiła do szpitala.

To był szalony rok dla mnie (…). Nie sądziłam, że przeżyję, moi lekarze też nie. Dlatego obudziłam się, a wokół mnie siedziały wszystkie moje dzieci. Nie pamiętam pięciu dni z mojego życia… lub mojej śmierci. Naprawdę nie wiem, gdzie wtedy byłam – wyznała.

Zobacz także: Gala MTV EMA 2023 odwołana. Co się stało?

Mick Jagger inspiracją dla Madonny

Współpracownicy Madonny przyznają, że wielką inspiracją dla gwiazdy jest lider legendarnej rockowej kapeli The Rolling Stones. Jagger, który w tym roku obchodził 80. urodziny jest dla niej przykładem tego, że można wciąż być aktywnym zawodowo, prezentować dynamiczne show (Jagger słynie ze swojego scenicznego „tańca”), a jednocześnie nie narażać swojego zdrowia na szfank.

Ma obsesję na punkcie Jaggera, podziwia to, że mimo swojego wieku pozostaje wciąż bardzo aktywny na scenie – mówią ludzie z otoczenia Madonny.

Zobacz także: Często się obwiniasz? To, co widzisz na obrazku, wiele o tobie mówi!

„Królowa Pop” w doskonałej formie

„The Celebration Tour” ikona popu rozpoczęła od wystąpienia 14 października w Londynie. Show, które trwało ponad 2 godziny, było ogromnym sukcesem. Na scenie towarzyszyło jej aż 24 performerów. W występie wzięło również udział czworo jej dzieci. Artystka kilkukrotnie zmieniała stroje, i szybowała wysoko nad sceną. W ramach „The Celebration Tour” odbędzie się 78 koncertów w Europie i Ameryce Północnej. Wszystko wskazuje na to, że chwila przerwy pozwoliła artystce naładować baterie.

Czy lubisz twórczość Madonny? Tak

Nie Vote

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!