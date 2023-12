To dlatego wyrzucili Jackowskiego z Maanamu. Syn Kory ujawnia kulisy

Maanam rozkochał w sobie polskich słuchaczy. Głos oraz teksty Kory zachwycają po dziś dzień. Na nieco dalszym planie był natomiast Marek Jackowski. Mimo to, miał bardzo duży wpływ na kształt piosenek zespołu. Odpowiadał bowiem za ich kompozycję. W pewnym momencie jednak pożegnał się z grupą. Powody takiego stanu rzeczy zdradził ostatnio syn Kory i Jackowskiego.

Maanam pożegnał się z Jackowskim

Maanam to zespół, z którym wiąże się niezwykle ciekawa i często burzliwa historia. Zarówno Kora, jak i Jackowski grali w nim od samego początku istnienia. Byli małżeństwem i doczekali się syna – Mateusza. Nawet mimo rozwodu w 1979 roku, współpracowali na stopie zawodowej. Wydawało się, że w tej kwestii nic ich nie rozłączy.

Jak się okazało, wszystko potoczyło się inaczej. Maanam pożegnał się z Markiem Jackowskim, w pewien sposób odsuwając go od składu zespołu. Wśród odbiorców zaczęły krążyć plotki, jakoby to Kora miała podjąć taką decyzję. Co więcej, w grupie jeszcze przed tym zdarzeniem panowała niezbyt przyjemna atmosfera.

Cała ta sytuacja była dość dziwaczna, ciężko mi to komentować. Na pewno w zespole już wcześniej panowała destrukcyjna atmosfera. Przeczytałem już kilka fragmentów książki Ani Kamińskiej [„Głośniej! Marek Jackowski” – red.] i widzę, że jest o tym dość sporo napisane, widać zwłaszcza punkt widzenia taty – powiedział Mateusz Jackowski dla Interii.

Dlaczego Jackowski nie mógł grać w zespole?

Marek Jackowski nie był w stanie zrozumieć takiego działania. Zastanawiał się, jakim cudem nie może grać w zespole. Tym bardziej, że sam zakładał Maanam. Wydawało się również, że był przecież nieodłącznym elementem grupy. Wielu fanów nie wyobrażało sobie jej bez niego.

Z pewnością bardzo go to [usunięcie z zespołu – przyp. red.] dotknęło. Nie mógł pojąć, jak to możliwe, że nie może grać w swoim własnym zespole – mówił Mateusz Jackowski.

Czy Maanam zrezygnował z Jackowskiego ze względu na ograniczenie konfliktów? Wielu fanom tak się wydawało. Muzyk miał jednak wypadek podczas koncertu. Zespół znalazł więc gitarzystę na zastępstwo. Ostatecznie został na dłużej. Decyzja Kory podyktowana była stanem zdrowia byłego męża.

Próbowała [Kora – przyp. red.] tłumaczyć, że ojciec nie jest w stanie występować. Generalnie wydarzyła się sytuacja, która nie powinna była się wydarzyć. Wcześniej ojciec miał wypadek – w czasie koncertu w Krakowie spadł ze sceny i doznał poważnych obrażeń. Musiał przejść rehabilitację, która trwała wiele miesięcy. Maanam wziął wtedy innego gitarzystę, który miał być na zastępstwo, ale tak już niestety zostało – powiedział syn Kory i Jackowskiego.

