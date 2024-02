To potrafi twój mózg! Nie uwierzysz, jakie kryje tajemnice

Mózg jest najważniejszym organem naszego ciała. Stanowi centrum układu nerwowego u wszystkich kręgowców i większości bezkręgowców. To dzięki niemu podejmujemy decyzje, oddychamy i żyjemy. Impulsy, które wysyła, mają magiczną moc. Oto kilka ciekawostek na temat mózgu.

Największy i najważniejszy organ w naszym ciele

To, co skrywa się pod naszymi czaszkami, jest najbardziej złożonym i ciekawym organem. We współpracy z rdzeniem kręgowym, tworzy on ośrodkowy układ nerwowy. Co ciekawe, kora mózgowa człowieka składa się z zawrotnej liczby około 14-16 miliardów neuronów! Z kolei każdy z nich łączą synapsy z kilkoma tysiącami innych neuronów.

Neurony te mają niezwykłą umiejętność płynnej komunikacji. Robią to za pomocą długich włókien zwanych aksonami. Te z kolei przenoszą ciągi impulsów sygnałowych (potencjałów czynnościowych) do najodleglejszych zakamarków mózgu i ciała.

Co potrafi ludzki mózg? Wyjaśniamy!

Czy wiesz, że mózg…?

zużywa aż około 20 proc. energii całego organizmu.

waży około 1,5 kilograma! Stanowi to aż 2 proc. masy ciała.

składa się w ponad 50 proc. z tłuszczu — to najtłustszy organ w naszym ciele.

introwertyka i ekstrawertyka różni się od siebie. Dopaminowa sieć nagrody jest bardziej aktywna w organach ekstrawertyków, natomiast ci drudzy mają więcej substancji szarej.

nie jest zdolny do odczuwania bólu. Choć interpretuje sygnały bólowe, nie przetwarza jednak wrażenia.

ma od 50 do 70 tys. myśli dziennie.

kształtuje się do około 25 roku życia. Rozwój mózgu rozpoczyna się od jego tylnej części i zmierza do przodu, więc dopiero gdy płaty czołowe są w pełni rozwinięte, jesteś w stanie skutecznie planować i rozumować.

jest wyjątkowy — kształtujemy go sami. Nie ma dwóch mózgów o identycznej anatomii.

mężczyzn jest o 10 proc. większy od kobiet? Nie ma to jednak wpływu na inteligencję.

Niesamowite zagadki mózgu

Wciąż niewiele wiemy na temat tego, jak naprawdę działa mózg. Wciąż nie wykorzystujemy bowiem całego jego potencjału!

Szacuje się, że aż 70 proc. naszych myśli jest negatywnych — jesteśmy samokrytyczni, pesymistyczni, a także bojaźliwi.

Przez ostatnie 20 tys. lat ten ludzki organ skurczył się o mniej więcej objętość piłki tenisowej.

Człowiek posiada największy mózg (proporcjonalne do masy ciała) spośród wszystkich zwierząt.

Mózg można bardzo łatwo oszukać. Emocje zniekształcają bowiem obraz rzeczywistych doświadczeń.

Skuteczność zeznań naocznych świadków wydarzeń to jedyne 50 proc.. Mózg z trudnością zapamiętuje bowiem szczegóły na temat osób i sytuacji, które są dla nas nowe. Wypiera także traumatyczne zdarzenia.

Sny są dowodem na pracę mózgu w trakcie nocnego spoczynku.

Nauka nowych rzeczy, tworzy nowe połączenia pomiędzy neuronami.

Mamy praktycznie nieograniczony zasób pamięci.

Każda sekunda pracy mózgu to ponad 100 tys. reakcji chemicznych.

Wielozadaniowość jest mitem, ponieważ nasz organ nie potrafi koncentrować się na dwóch rzeczach jednocześnie.

Przyjmowanie suplementów B1 i kwasu foliowego poprawia pamięć krótkotrwałą.

Alkohol blokuje tworzenie wspomnień.

Woda jest niezbędna do prawidłowej pracy mózgu. Jej niedobór zmniejsza zdolność koncentracji, pamięci i poznania.

