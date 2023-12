Tych rzeczy nie wiesz o kotach! To stworzenia pełne tajemnic

Już od tysięcy lat ludzkość żyje z kotami pod jednym dachem. Wszystko wskazuje na to, że tak bliska zażyłość czasami nie wystarczy. Nawet domowe futrzaki ukrywają przed naszym okiem wiele niesamowitych możliwości. Czym wyróżniają się te mruczące stworzenia? Wybraliśmy kilka reprezentatywnych faktów, które z pewnością Cię zaskoczą!

Ciekawostki o kotach

W oparciu o artykuł z serwisu „National Geographic Polska” dowiadujemy się, że koty mają szósty zmysł. Co prawda, nie są to umiejętności przyrodzone. Mowa o tak zwanym organie Jacobsona. Narząd występuje w górnej części podniebiena. Właściciele kotów z pewnością zauważyli u swoich pupilów często wykonywany charakterystyczny ruch głową. Futrzaki bowiem nieprzypadkowo unoszą górną wargę. W ten sposób do narządu Jacobsona dociera powietrze. Tym samym wykrywają specyficzne substancje zapachowe.

Nie tylko dodatkowy zmysł wyróżnia mruczące czteronogi. Imponujące są również… kocie uszy. Warto wspomnieć, że za ich sprawą można wiele dowiedzieć się o nastroju zwierzęcia. W zależności od ich położenia kot może dawać sygnały otoczeniu. Kiedy uszy skierowane są skierowane płasko do tyłu, to tylko jeden znak – należy szykować się do ucieczki! Tak właśnie koty przygotowują się do ataku lub walki.

Okazuje się, że w małżowinie usznej koty jest ponad 30 mięśni. Dla porównania wspomnijmy, że człowiek dysponuje wyłącznie trzema mięśniami. Wyjaśnia to fakt, dlaczego domowe futrzaki są w stanie poruszać uszami aż do 180 stopni.

A teraz wisienka na torcie!

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami pewien kot został burmistrzem miasta! Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to wcale nie bajka. W amerykańskim mieście – Talkeetna na Alasce – futrzak sprawował tę funkcję przez 20 lat. Kociak Stubbs wygrał wybory w 1997 roku. Jak do tego doszło? Mieszkańcy przeprowadzili kampanię wyborczą zwierzęcia, ponieważ żaden z kandydatów nie przypadł im do gustu. Rzecz jasna koci burmistrz nie miał realnej władzy wykonawczej.

Stubbs was the mayor of Talkeetna, Alaska, for 20 years, from 1997 to 2017 until his death.



Stubbs was a cat.#InternationalCatDay pic.twitter.com/EPBCocQ7hy — James Melville (@JamesMelville) August 8, 2021

