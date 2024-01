Usłyszał piosenkę Steczkowskiej na Eurowizję. Jego opinia nie pozostawia złudzeń

Justyna Steczkowska jeszcze raz chciałaby spróbować swoich szans na Eurowizji. Zaprezentowała słuchaczom piosenkę „WITCH-ER Tarohoro”. Wzbudziła przy tym wiele emocji. Fani konkursu zastanawiają się, czy byłby to dobry wybór. Do ich dywagacji dołączają również miłośnicy wydarzenia zza granicy. Włoski youtuber postanowił posłuchać utworu i podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Justyna Steczkowska reprezentantką Polski podczas Eurowizji?

W 1995 roku Justyna Steczkowska reprezentowała Polskę na Eurowizji. Zaśpiewała wtedy utwór „Sama”. Zajęła 18. miejsce, co było wynikiem dalekim od zadowalającego. W 2024 roku piosenkarka chce ponownie sprawdzić się w konkursie. Jej propozycji w postaci „WITCH-ER Tarohoro” już od jakiegoś czasu możemy słuchać w sieci.

Fani Eurowizji są podzieleni. Część z nich uważa, że Polska powinna postawić na kogoś innego. Z kolei pozostali są zdania, że Justyna Steczkowska byłaby dobrym wyborem. Do wyrażania opinii dołączyli także zagraniczni miłośnicy konkursu. Jakiś czas temu przytaczaliśmy opinię anglojęzycznej youtuberki. Pozytywnie wypowiedziała się o utworze polskiej piosenkarki, jak i o niej samej.

Teraz z „WITCH-ER Tarohoro” postanowił zapoznać się włoski twórca internetowy. Umieszcza materiały na kanale ESC Giorgio w serwisie YouTube. Jego działalność w sieci opiera się o komentowanie, wyrażanie opinii czy reagowanie na eurowizyjne piosenki i informacje. Czy jego zdaniem Justyna Steczkowska miałaby szanse na zwycięstwo?

Włoski fan Eurowizji ocenił „WITCH-ER Tarohoro”

Justyna Steczkowska jest bardzo doświadczoną piosenkarką. Od lat nie schodzi z wysokiego poziomu, który prezentuje słuchaczom. Eurowizja rządzi się jednak swoimi prawami. Nie zawsze najlepsza wykonawczyni wygrywa. Liczy się także otoczka występu, choreografia czy odpowiednia charyzma. Włoski twórca internetowy pokusił się o konstruktywną krytykę. Zaczął od stroju, który założyła wokalistka.

Ta piosenka brzmi jak wersja demo w wersji na żywo. […] Jej charakteryzacja przypomina mi nieco czeski strój z tymi paskami, ale ten ma je na zewnątrz. To jest okej. Wolałbym jednak zobaczyć innego. Choć teraz wokalistka przypomina wiedźmina, więc zgaduję, że właśnie o to chodzi – powiedział.

Następnie włoski twórca przeszedł do oceny samej piosenki. Spodobała mu się, jednak uważa, że zabrakło w niej czegoś wyjątkowego. Nie sądzi też, by z tym utworem Justyna Steczkowska mogła zajęć pierwsze miejsce. Nie widzi jej też w pierwszej piątce. Jego zdaniem znajdzie się za to na pewno w najlepszej piętnastce.

Podobała mi się ta piosenka. […] Utwór od środkowej części do końcowej jest o wiele mocniejszy. Natomiast na początku brzmi jak wersja demo i po prostu patrzysz i myślisz, że jest to tylko dobre. Wolałbym jednak czegoś, co bardziej zapiera dech w piersi. Czegoś, co przykuwa uwagę od pierwszej sekundy. […] Życzę Justynie wszystkiego najlepszego, jeśli Polska wybierze jej utwór. Myślę, że byłaby to dobra opcja. Nie sądzę jednak, że znalazłby się w pierwszej piątce. […] Możliwe jest znalezienie się w dziesiątce, będąc szczerym. Na pewno w pierwszej piętnastce.

