Vega przesadził? Kontrowersyjny zwiastun wywołał burzę!

Patryk Vega słynie z kontrowersyjnych filmów. Jedni uwielbiają jego kino, a inni uważają je godnymi Złotych Malin (nagroda przyznawana najgorszym filmom). Tym razem również nie obyło się bez wielkich emocji wokół twórczości reżysera. Opublikował fragment nowego filmu o… Władimirze Putinie

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Internauci od razu zareagowali, nie szczędząc gwiazdorowi gorzkich słów. Krytyka pod adresem Vegi narasta od początku lutego. Co widać na siedmiominutowym fragmencie? Scena zaczyna się od pokazania sali szpitalnej, na której podłodze leży prezydent Rosji uznany w Polsce i na świecie za zbrodniarza wojennego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Mężczyzna siedzi na podłodze ubrany w zabrudzoną pieluchę. Pielęgniarki starają się mu pomóc. Co więcej, uwagę przykuwa twarz Putina stworzona dzięki technologii deep fake. Internauci są oburzeni tym, co zrobił Patryk Vega i starają się przewidzieć skutki użycia wizerunku dyktatora.

Zobacz także: Zaśpiewali kultowy hit Hey. Nosowska będzie dumna? „Genialna interpretacja”

Zdaniem wielu osób, może to zwrócić niepożądaną uwagę rosyjskich władz i nieść ze sobą negatywne skutki na wielu polach. Komentujący zwracają również uwagę na powagę tematu, którym zajął się kontrowersyjny Patryk Vega.

Komentarze, które można przeczytać pod wideo na YouTube pt. „PUTIN Scena z Filmu Fabularnego Ekskluzywny Podgląd” w większości uderzają w filmowca.

Coś czułem, że ten deep fake będzie żałosny, ale że aż tak – czytamy.

Wyrok wydał sam na siebie.

To jest koszmarne, błagam zabierzcie mu kamerę.

Putin jak to zobaczy to czarno to widzę.

Co to ma być? Po co? Jaki jest cel tego filmu?