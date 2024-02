Zaśpiewali kultowy hit Hey. Nosowska będzie dumna? „Genialna interpretacja”

Hey to dziś legenda polskiej sceny rockowej. Choć w 2017 roku formacja, na której czele stała Katarzyna Nosowska, zawiesiła działalność, to słowa ich największych przebojów do dziś znamy na pamięć.

Założona w 1992 roku przez Piotra Banacha formacja do dziś uchodzi za jedną z najbardziej znaczących kapel w historii polskiej muzyki. Zespół Hey został uhonorowany licznymi nagrodami, w tym aż 11 Fryderykami. Pochodzący z albumu „?” kawałek „List” do dziś uznawany jest za kultowy.

Ponadczasowy przebój

„List” to traktujący o zakończeniu miłosnej historii utwór, który znalazł się na trzecim albumie studyjnym grupy z 1995 roku. Nosowska napisała go w formie listu, w którym opisuje ukochanemu stan, w jakim się obecnie znajduje. W tym czasie formacja znajdowała się u szczytu sławy, płyty pokrywały się platyną, a bilety na koncerty klubowe i halowe rozchodziły się w mgnieniu oka. Ballada „List”, w której dominuje charakterystyczna chrypa Katarzyny Nosowskiej, w tamtym okresie sprzeciwiała się konwenansom. Warto zauważyć, że zespół nie szedł z duchem czasu, nie stawiał na popowe brzmienia, jak to miało miejsce w innych europejskich krajach, kultywował postgrunge’ową tradycję.

Brodka i Jann zaśpiewali przebój Hey

Brodka nie po raz pierwszy współpracuje przy produkcji Jana Holoubka „Rojst”. Wcześniej nagrała już własne interpretacje utworów „Wszystko czego dziś chcę” oraz „Ostatni”, które były wykorzystane w dwóch pierwszych seriach popularnego serialu. Tym razem wraz z utalentowaną wokalistką do zaśpiewania kultowego hitu został zaproszony Jann – niezwykle charyzmatyczny wokalista młodego pokolenia. Polscy słuchacze pokochali Janna, po tym, jak jego energetyczny utwór „Gladiator” wziął udział w zeszłorocznych preselekcjach do konkursu Eurowizji. Jann w preselekcjach zajął drugie miejsce, i w rezultacie nie pojechał na Eurowizję.

„List” w interpretacji Brodki i Janna to propozycja funkowo-elektroniczna, mocno nawiązująca do brzmień z lat 90., w którym nowoczesność flirtuje z tradycją. Pod teledyskiem, który w sieci pojawił się zaledwie kilka godzin temu, wręcz roi się od pozytywnych komentarzy.

Piękne współbrzmienie dwójki wybitnych polskich wokalistów🖤 brawo Brodka, brawo Jann! Czuję ogromne wzruszenie, nie dość że wracają wspomnienia dotyczące uczuć związanych z tym kawałkiem w originale, to genialnie wykonuje go teraz dwoje moich ulubionych artystów 🤩😍 Genialne, MOCNE, urocze … Sztos! – to tylko nieliczne opinie, które pozostawili internauci.

A jak Wam podoba się ta odświeżona wersja kultowego przeboju?

