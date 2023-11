Wielka gwiazda na Open’er Festival 2024. Fani pod ogromnym wrażeniem!

„Miała być Dua, wyszła Lipa„. Właśnie takie wzburzone głosy usłyszeliśmy dwa lata temu. Brytyjska supergwiazda miała wystąpić na festiwalowej scenie 1 lipca 2022 roku. W ostatniej chwili koncert został odwołany.

Fani nie ukrywali rozczarowania, wielu z nich pojawiło się w Gdyni za sprawą piosenkarki znanej z hitu „Levitating„. Dua Lipa obiecała, że wróci na Open’er Festival 2024 najszybciej, jak tylko się da. Dotrzymała obietnicy!

Pechowy Open’er Festival

Organizatorzy festiwalu na swoich mediach społecznościowych zdradzili, kto zostanie pierwszą headlinerką Open’era 2024. Otóż pierwszą gwiazdą wydarzenia została Dua Lipa. Przypomnijmy, że piosenkarka pojawiła się już na gdyńskiej scenie w 2022 roku, jednak z uwagi na złe warunki atmosferyczne koncert gwiazdy został odwołany.

W piątkowy, ówczesny wieczór około godziny 20:00 nad festiwalowe pole nadciągnęła burza. Organizatorzy postanowili przeprowadzić natychmiastową ewakuacje terenu. Nie obyło się także bez rozczarowań.

To ogłoszenie ma dodatkowy wymiar i spełnienie obietnicy. Pamiętam dokładnie rozmowę telefoniczną z Dua Lipą w momencie, kiedy ewakuacja terenu w 2022 roku już została zakończona, a samochody z artystką zmierzały na lotnisko w Gdańsku. Obiecała, że wróci na Open’era dla swoich fanów i uczestników festiwalu w pierwszym możliwym terminie, a my obiecaliśmy, że zrobimy wszystko, aby to się wydarzyło. Dzisiaj z dumą informujemy, że Dua Lipa wystąpi na festiwalu w 2024 roku! To będzie wspaniała edycja – czytamy na oficjalnej stronie widowiska.

Dua Lipa zagra w Polsce. Open’er 2024

Dua Lipa wydała swój pierwszy singiel w wieku 20 lat. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd na całym świecie. Laureatka trzech Nagród Grammy oraz sześciu Brit Award jeszcze za życia doczekała się określenia supergwiazdy. Artystka została też najczęściej słuchaną wokalistką na Spotify we wrześniu 2021 roku.

W sobotę Dua Lipa opublikowała singiel „Houdini” zapowiadający najnowszy rozdział muzyczny w jej twórczości. „Ten utwór reprezentuje najlżejsze, najbardziej uwalniające aspekty mojego bycia singielką” – mówi piosenkarka. Również organizatorzy Open’er Festival podkreślają, że fani z całą pewnością usłyszą kawałek supergwiazdy podczas koncertu w Polsce. Posłuchajcie sami!

Open’er Festival 2024

Wszystko wskazuje na to, że Dua Lipa kolejny raz pojawi się na polskim festiwalu. Czy tym razem koncert dojdzie do skutku? Na Instagramie czytamy spolaryzowane komentarze fanów. Od pozytywnych „No w końcu, odkupujecie powoli winy za ten rok”, „No dobra, to oby tym razem się udało!”, po negatywne „Jestem straumatyzowana”. Co ciekawe, Internauci mówią nawet o klątwie krążącej nad Open’erem.

Najnowsza edycja Open’er Festival odbędzie się od 3 do 6 lipca 2024 roku. Pierwszą zapowiedzianą artystką jest Dua Lipa, reszta wykonawców zostanie ogłoszona wkrótce. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

