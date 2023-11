Koncert Björk w Krakowie to prawdziwe wydarzenie dla fanów artystki. Islandzka kompozytorka, piosenkarka, aktorka czy producentka zaprezentuje publiczności prawdziwą ucztę dla zmysłów. Już 18 listopada 2023 roku na TAURON Arenie w Krakowie wystąpi w ramach Cornucopia arena tour. Całą trasę gwiazda rozpoczęła we wrześniu w Lizbonie.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Måneskin powraca… i to jak! „Nigdy nie zawodzi”

Bilety na koncert Björk wciąż są dostępne. Można je kupić na stronie Live Nation. Dostępne są dwa pakiety – bilety standardowe jak również pakiet hospitality ze specjalnymi miejscami i wieloma udogodnieniami. Ceny biletów są zależne od wybranego miejsca.

Zobacz także: Syn Steczkowskiej na Eurowizji. Myszkowski nie będzie reprezentował Polski!

To nie tylko muzyka, ale też wizualne przeżycie. Artystka zachwyca publiczność na całym świecie swoimi scenicznymi dokonaniami. Wpływowe zagraniczne media licznie komentują show Björk, oceniając je jako „dzieło wyjątkowego piękna” („In Forbes”), „jeden z najbardziej niesamowitych pokazów świateł i dźwięków, jaki kiedykolwiek pojawił się na scenie” („New York Magazine”), a także „fantazja jako broń zmian” („New Yorker”).

Trasa koncertowa powstała w nawiązaniu do albumu „Utopia”. Cornucopia zadebiutowała w nowojorskim The Shed, otrzymując znakomite recenzje, a magazyn Rolling Stone skomentował, że był to ‘spectacle of cutting-edge sound and image’ [spektakl nowoczesnego dźwięku i obrazu – red.]. Nowy program Cornucopia to połączenie dotychczasowej twórczości muzycznej artystki z utworami z jej najnowszego albumu „Fossora”, nominowanego do nagrody Grammy – czytamy na stronie Live Nation.