Wielki powrót AC/DC stał się faktem. Fani w Europie zacierają ręce!

Bezsprzecznie muzycy AC/DC to pionierzy i ikony hard rocka, choć sami wolą być określani „rock’n’rollowcami”. Australijska formacja z 51-letnim stażem powołana do życia przez braci Angusa i Malcolma Youngów stworzyła łącznie 17 albumów. Rozeszły się one w aż 200 mln egzemplarzy na całym świecie.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Autorzy takich przebojów jak „Back In Black”, „Thunderstruck” czy „Highway to Hell” swoją ostatnią płytę, „Power Up”, wydali w 2020 r. Jednak ich przerwa od grania na żywo była o wiele dłuższa. Teraz zespół powraca w wielkim stylu!

AC/DC wyruszy w trasę koncertową

Od kilku dni na stronie internetowej AC/DC odliczano czas do poniedziałku. To właśnie dziś kapela przekazała ważną wiadomość. Zgodnie z oczekiwaniami obwieściła, że wyruszy w pierwszą od ośmiu lat trasę koncertową. Już 16 lutego rozpocznie się sprzedaż biletów.

Zobacz także: Niewiarygodne, co zrobiła Urbańska. Nergal natychmiast zareagował

Formacja między majem i sierpniem br. wystąpi ponad 20 razy w Europie. Pojawi się m.in. we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Francji Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Holandii, Belgii oraz na Słowacji.

Polscy fani będą zawiedzeni, bo na liście zabrakło niestety Polski. Krążą jednak pogłoski, że zespół może dodać do trasy parę europejskich koncertów także w 2025 r. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.

Zobacz także: Jest zwiastun serialu o Bon Jovi! Zdradza, o czym opowie dokument

Powrót do grania po latach i zmiana basisty

Ostatnia trasa koncertowa AC/DC miała miejsce w 2016 r. W jej trakcie z zespołu odeszli wokalista Brian Johnson, basista Cliff Williams i perkusista Phil Rudd. Po kilku latach do niego powrócili i wraz z Angusem Youngiem (ale już bez zmarłego w 2017 r. Malcolma Younga) nagrali krążek „Power Up”.

Przez długi czas nie mieli jednak okazji zaprezentować swojego nowego materiału na scenie. Taka sposobność nadarzyła się dopiero w październiku 2023 r. na festiwalu Power Trip. Dali tam pierwszy od siedmiu lat koncert. Na scenie zabrakło jedynie Rudda, na którego miejsce wszedł Matt Laug.

Zobacz także: Jennifer Lopez w ogniu krytyki. „Cyniczna praktyka i wstyd”

Wiadomo, że również podczas zbliżającej się trasy koncertowej po Europie w składzie nastąpi jedna zmiana. Tak jak nieoficjalnie mówiono, Cliffa Williamsa zastąpi Chris Chaney (najbardziej znany z występów z Alanis Morissette i kapelą Jane’s Addiction).

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!