Wojciech Mann nie wytrzymał! Cios w Morawieckiego. To wywołało awanturę

Wojciech Mann przez wiele lat był związany z państwowymi mediami. W pewnym momencie dziennikarz uznał, że są zbyt mocno upolitycznione i brakuje im rzetelności. Podjął wówczas decyzję o zmianach. Nie chciał być kojarzony z obozem rządzącym.

Mann zmienił pracę. Co więcej, dziennikarz chętnie wypowiada się na polityczne tematy, nie kryjąc swoich poglądów. Komentuje także bieżące wydarzenia. Jedno z nich wyjątkowo mu się nie spodobało. Ostry wpis w mediach społecznościowych spotkał się ze sporym odzewem.

W poniedziałek cała Polska wyczekiwała na orędzie Andrzeja Dudy. Miał wówczas ogłosić decyzję w sprawie powierzenia misji tworzenia nowego rządu. Uprzedził go jednak Wojciech Mann, który przeczuwał, jaki będzie finał wypowiedzi Prezydenta RP. Pozwolił sobie na publikację krótkiego, ale dotkliwego wpisu na Facebooku. Uderzył w nim w premiera Mateusza Morawieckiego.

Dziennikarz nie krył rozbawienia desperackimi próbami zdobycia większości parlamentarnej przez Morawieckiego. W ostatnich dniach byliśmy świadkami kilku abstrakcyjnych wypowiedzi szefa rządu. Premier ogłosił między innymi, że nigdy nie należał go grona zwolenników naruszających kompromis aborcyjny przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Co więcej, skierował w stronę PSL-u propozycję koalicji, w której w roli potencjalnego premiera widziałby Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wojciech Mann nie zamierzał dłużej milczeć. Opublikował na swoim facebookowym profilu dosadny wpis.

Później w ostrych słowach dopiekł politykowi. Znany ze swoich celnych komentarzy i ciętych ripost dziennikarz ani trochę nie szczypał się w język.

Pod politycznym wpisem Manna natychmiast zaroiło się od komentarzy. Część internautów wyraziło swoją aprobatę ich zdaniem celnym komentarzem dziennikarza.

Co do tego nie musi się nawet deklarować.

Znaczna większość komentujących była jednak odmiennego zdania od dziennikarza.

Co Pan za bzdury wypisuje! Myślałam kiedyś, że jest Pan człowiekiem na poziomie, a tu poziom niestety pozostaje wiele do życzenia!

Ależ z Pana stetryczały, nienawistny dziad bez klasy i poziomu. Hejter na emeryturze. Upadek.

Był pan fajnym muzycznym dziennikarzem i tak miało zostać. Po co to ciągłe politykowanie? Nie pasuje mi to do pana zupełnie i mocno zniesmacza.

Zawsze Cię lubiłem za muzę i nie łączyłem z polityką. Komuny nie krytykowałeś. Mam 66 lat i coś mogę powiedzieć na Twój temat. Mimo wszystko bywaj zdrów – pisali rozgoryczeni internauci.