WOŚP wraca na antenę TVP? Prezes stacji wysłał maila do pracowników

W środę, 20 grudnia Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowych prezesów mediów publicznych. Nowym prezesem Telewizji Polskiej został Tomasz Sygut, który od razu wprowadził w stacji wiele zmian. Na temat ewentualnego powrotu do TVP wypowiedział się również sam Jerzy Owsiak.

Prezes TVP wysłał maila do pracowników, zapowiedział powrót gwiazd

Portal Wirtualna Polska dotarł do treści wiadomości, jaką nowy prezes miał rozesłać do pracowników, informując ich, iż już niebawem do stacji mają powrócić znane postaci. Na liście osób, które w wielkim stylu mają zasilić ponownie szeregi Telewizji Polskiej, znalazł się między innymi komentator sportowy – Dariusz Szpakowski, który jesienią ubiegłego roku oznajmił, iż przechodzi na zasłużoną emeryturę. Do TVP ma również wrócić Maciej Orłoś, który przez lata prowadził „Teleexpress”, ostatnio jednak ostro wypowiadał się na temat zmian, jakie zaszły w TVP.

Jerzy Owsiak i WOŚP znów w TVP?

Z treści wiadomości e-mail, która została rozesłana do pracowników stacji, transmisja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma ponownie zawitać na ekrany widzów publicznego nadawcy.

Szanowni Państwo, Telewizja Publiczna wraca do swoich widzów. Do każdego polskiego domu. Będzie miejscem, które łączy, a nie dzieli. Znów stanie się drugim domem wybitnych dziennikarzy, aktorów, muzyków, twórców i niezależnych ekspertów, którzy przez ostatnie lata omijali Woronicza szerokim łukiem. Znów zagra tu największa na świecie orkiestra ludzkich serc pod batutą Jurka Owsiaka. Będzie pięknie i normalnie. Bardzo na was liczę! – miał przekazać prezes TVP w cytowanym przez Wiadomości Wirtualna Polska mailu.

Jerzy Owsiak, szef Fundacji WOŚP zapytany został przez portal onet.pl, o to, czy rozważa opcję powrotu współpracy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Telewizją Polską, odpowiedział:

Każde medium legalnie pracujące w Polsce może przekazywać wiadomości związane z Finałem na zasadach, które wypracowaliśmy wiele lat temu. Transmisję z Finału obejrzeć można na kanałach TVN, TTV i TVN24, a reporterskie działania to już praca każdej zgłoszonej do nas wcześniej, w ramach procesu akredytacji, ekipy – powiedział Onetowi Jerzy Owsiak.

Czy zatem w 2024 roku zobaczymy transmisję z wielkiego Finału WOŚP ponownie po 7 latach na antenie Telewizji Polskiej? Na ostateczną odpowiedź zapewne przyjdzie nam jeszcze poczekać, jednak słowa prezesa Syguta napawają optymizmem.

