Zagadka na spostrzegawczość. Gdzie jest lis? Masz tylko 5 sekund!

Dobra spostrzegawczość jest całkiem przydatna w codzienności. Dzięki niej możemy bardzo szybko zauważyć pewne rzeczy czy sprawniej poruszać się w przestrzeni internetowej. Dlatego warto ją ćwiczyć. Ta zagadka idealnie się do tego nadaje. Jest nie tylko chwilą zabawy, lecz także okazją, by sprawdzić, czy mamy bystre oko!

Zagadka. Gdzie jest lis?

Lis polarny to gatunek, który możemy spotkać nad morzem, w dolinach oraz na górskich grzbietach. Ich ubarwienie najczęściej jest brązowo-szare. Natomiast zimą zmieniają się w śnieżnobiałe. Warto dodać, że ich usposobienie jest łagodniejsze niż lisów pospolitych.

Jeden z takich lisów polarnych ukrył się na poniższym obrazku. Czy uda Ci się go znaleźć? Ta zagadka nie będzie jednak tak prosta. Spróbuj zrobić to w 5 sekund. W tak szybkim czasie uda się to tylko najlepszym i najbardziej spostrzegawczym osobom. Powodzenia!

Podpowiedź: Lis polarny jest biały, ukrywa się w śniegu.

fot. jagranjosh.com

Tutaj ukrył się zwierzak. Rozwiązanie

Udało Ci się odnaleźć ukrytego lisa polarnego? Jeśli tak, bijemy brawo. Natomiast jeśli Twoja spostrzegawczość pomogła Ci zrobić to w 5 sekund, tym bardziej! Ta zagadka nie należała do najłatwiejszych. Wymagała iście sokolego wzroku, by dostrzec kryjącego się na obrazku zwierzaka.

Jeśli nie udało Ci się tego zrobić, nie przejmuj się. Wystarczy ćwiczyć spostrzegawczość, wykonując podobne zadania. Ta zagadka była trudniejsza tym bardziej, że limit czasowy był niewielki. Jednak nic straconego, trochę treningu i staniesz się ekspertem w dostrzeganiu tego, czego inni nie są w stanie.

Gdzie natomiast ukrył się lisek? Schował się na dole po lewej stronie. Zwierzak znajduje się tuż przy reflektorze samochodu.

fot. jagranjosh.com

