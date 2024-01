Zaskoczenie w „The Voice Senior”. Uczestnik to przyjaciel Andrzeja Rosiewicza

„The Voice Senior” przyciąga przed ekrany wielu widzów. W programie pojawił się Tadeusz Lech, który przedstawia się jako Teddy Lech. Jego występ wzbudził spory podziw. Nie tylko wśród publiczności, lecz także trenerów. Chociaż w prawdzie udało mu się odwrócić tylko jeden fotel, to zaskoczył także swoją przeszłością. Okazało się, że przyjaźni się z cenionym przez słuchaczy Andrzejem Rosiewiczem.

Uczestnik podbił publiczność „The Voice Senior”

Tadeusz Lech postawił na wykonanie piosenki uwielbianej przez słuchaczy. Zaśpiewał bowiem „Goniąc kormorany” z repertuaru Piotra Szczepaniaka. Utwór wciąż jest uznawany przez wiele osób za wielki przebój. Dlatego też wykonanie go może być dosyć trudnym zadaniem. Uczestnik jednak podołał wyzwaniu.

Tadeusz Lech zaśpiewał piosenkę i odwrócił fotel Alicji Węgorzewskiej. Inni trenerzy „The Voice Senior” również pokusili się o miłe słowa. Tomasz Szczepanik odniósł wrażenie, że uczestnikowi obecność na estradzie nie jest obca. Okazało się, że ma rację w stu procentach. Wokalista przyznał, że w przeszłości zdarzało mu się występować na scenie.

Po wymianie zdań Tadeusz Lech znów postanowił zaśpiewać. Tym raz wykonał piosenkę Elvisa Presleya, który jest jego ulubionym wokalistą. Natomiast na koniec uczestnik pokusił się o komplementy w stronę Alicji Węgorzewskiej. Zachwycił publiczność „The Voice Senior”, która nagrodziła go owacjami.

Tadeusz Lech przyjaźni się z Andrzejem Rosiewiczem

Nic dziwnego, że Tadeusz Lech tak dobrze czuł się na scenie „The Voice Senior”. Estrada nie ma bowiem przed nim tajemnic. W latach 80. grał w Złotej Kaczce i Astorii – prestiżowych knajpach w Warszawie. Występował także w Restauracji Kongresowej w Pałacu Kultury. Jego publiką byli wówczas wszelkiej maści dyplomaci czy bogacze.

Tadeusz Lech grywał także za granicą. Dawał koncerty w Niemczech, krajach Beneluksu i na skandynawskich statkach. W materiale TVP na potrzeby „The Voice Senior” zdradził też, że występował z Wojciechem Gąssowskim i Witoldem Pasztem.

Co więcej, Tadeusz Lech przyjaźni się z Andrzejem Rosiewiczem. Spędzają razem lato nad morzem, gdzie mają swoje posiadłości. Wokaliście zdarza się tam również koncertować dla turystów. Z kolei do występu w „The Voice Senior” przekonał go Ryszard Wagner. Widzowie mogą znać go z trzeciej edycji programu.

