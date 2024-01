Adan Canto nie żyje. Aktor znany z „X-Men: Przeszłość, która nadejdzie” miał 42 lata

Nie żyje popularny meksykański aktor Adan Canto. Zmarł w poniedziałek w wieku zaledwie 42 lat, po walce z nowotworem. Chorował na raka wyrostka robaczkowego, choć wcześniej wiedzieli o tym jedynie jego najbliżsi. Osierocił on dwójkę małych dzieci oraz pozostawił w żałobie żonę, Stephanie Ann Canto.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Śmierć meksykańskiego aktora

Smutne wieści nt. śmierci Adana Canto obiegły media dzień później, a potwierdziła je rodzina gwiazdora. W oświadczeniu zaznaczała:

Miał on głębię ducha, którą niewielu naprawdę znało. Ci, którzy ją dostrzegli, zmienili się na zawsze.

Hołd gwiazdorowi złożyła również m.in. wytwórnia Warner Bros Television:

Jesteśmy załamani wiadomością o odejściu Adana Canto. Wspaniały aktor i drogi przyjaciel, mieliśmy zaszczyt gościć go w ramach Warner Bros. Rodziny Telewizji i FOX Entertainment (…). Będziemy bardzo tęsknić za nim.

Zobacz także: Rafał Brzozowski znalazł nową miłość. Jego wybranka to utalentowana artystka

Kim był Adan Canto?

Adan Canto urodził się 5 grudnia 1981 r. w meksykańskim mieście Ciudad Acuña, tuż przy granicy z USA. Jako 16-latek opuścił rodzinny dom i zaczął karierę muzyka. Przez kolejne kilka lat występował jako wokalista jazzowy zespołu Del Canto. Tworzył też muzykę do filmów i seriali.

Potem rozpoczęła się jego przygoda z graniem w reklamach, co doprowadziło do obsadzenia go w 2009 r. w serialu „Estado de Gracia” , a następnie w teatralnej adaptacji filmu Pedro Almodovara pt. „Wszystko o mojej matce”.

Zobacz także: Radosław Pazura o karierze znanego brata. Jest zazdrosny?

W kolejnych latach Canto zawitał do Hollywood. Mogliśmy go oglądać choćby w filmach „X-Men: Przeszłość, która nadejdzie”, gdzie zagrał postać Sunspota, oraz w „2 hearts”. Występował ponadto w wielu amerykańskich serialach, m.in.: „The Following”, „Pani sprzątająca”, „Designated Survivor” czy „Blood & Oil”.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!