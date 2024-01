Afryka bez tajemnic. Tym może zaskoczyć nas sawanna

Afryka od zawsze wzbudza w nas ogromne emocje i nieposkromioną ciekawość. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż jest to niezwykłe pod wieloma względami miejsce. Na szczególną uwagę zasługuje jednak sawanna. To obszar, na którym żyje wiele interesujących zwierząt.

Sawanna jest trawiastą formacją, która występuje pomiędzy zwrotnikami Raka i Koziorożca. Cechuje się suchym i gorącym klimatem, który przeplatają deszczowe okresy. Co ciekawe, sawanny nie występują jedynie w Afryce. Znajdują się także na terenach Australii, Azji i Ameryki Południowej.

Afrykańska sawanna – roślinność i zwierzęta

Cechą, która charakteryzuje sawanny są dwie pory – sucha oraz deszczowa. Występują one na tym terenie w ciągu roku. W trakcie suszy panuje bezchmurna pogoda, a temperatury są wyjątkowo wysokie i doskwierające. Pora deszczowa to z kolei ogromna ilość opadów i nieco niższa temperatura powietrza. Sprzyjają one powstawaniu okresowych jezior.

Roślinność występująca na sawannie jest wyjątkowo uboga. Poza sucholubnymi trawami, można się na niej natknąć także na aloes, baobaby, akacje, a nawet palmy. Większe skupiska drzew rosną w bliskiej odległości od zbiorników wodnych.

Znaczna większość zwierząt zamieszkujących sawannę jest roślinożerna. Wśród nich znajdują się takie gatunki jak: słonie, żyrafy, antylopy, zebry, nosorożce, a także bawoły. Sawanna jest także domem mięsożerców: lwów, lampartów, gepardów. Niektóre z nich żywią się także padliną (szakale i hieny). Co ciekawe, obszar ten zamieszkują również strusie, sępy, węże oraz kameleony. U wielu z nich możemy zaobserwować zjawisko kamuflażu.

To one zamieszkują Afrykę

Do najczęściej występujących na sawannie gatunków zwierząt możemy zaliczyć:

Zebry pochodzą z rodziny koniowatych. Można się na nie natknąć na obszarze południowo-wschodniej Afryki. Charakteryzują się białymi pasami na czarnej sierści. Żywią się głównie trawami.

pochodzą z rodziny koniowatych. Można się na nie natknąć na obszarze południowo-wschodniej Afryki. Charakteryzują się białymi pasami na czarnej sierści. Żywią się głównie trawami. Lwy są ssakami z rodziny kotowatych. Choć można je spotkać na różnych kontynentach, najczęściej kojarzone są jednak z Afryką. Zamieszkują jej większą część. Żywią się upolowanymi przez siebie zwierzętami.

są ssakami z rodziny kotowatych. Choć można je spotkać na różnych kontynentach, najczęściej kojarzone są jednak z Afryką. Zamieszkują jej większą część. Żywią się upolowanymi przez siebie zwierzętami. Gepardy to kolejne ssaki z rodziny kotowatych. Uważa się je za najszybsze zwierzęta na świecie. Podczas biegu potrafią osiągnąć prędkość do nawet 90 km/h. Są drapieżnikami.

to kolejne ssaki z rodziny kotowatych. Uważa się je za najszybsze zwierzęta na świecie. Podczas biegu potrafią osiągnąć prędkość do nawet 90 km/h. Są drapieżnikami. Strusie to największe nielotne ptaki na świecie. Są zwierzętami stadnymi, odżywiającymi się pokarmem mieszanym.

to największe nielotne ptaki na świecie. Są zwierzętami stadnymi, odżywiającymi się pokarmem mieszanym. Słonie są największymi ssakami lądowymi na świecie. Ich masa potrafi osiągnąć nawet 7 ton. Żyją w stadach. Ich preferencje pokarmowe to trawy, liście a także owoce.

są największymi ssakami lądowymi na świecie. Ich masa potrafi osiągnąć nawet 7 ton. Żyją w stadach. Ich preferencje pokarmowe to trawy, liście a także owoce. Bawoły także są zwierzętami żyjącymi w stadach. Ich pokarm stanowią rośliny porastające sawannę.

także są zwierzętami żyjącymi w stadach. Ich pokarm stanowią rośliny porastające sawannę. Antylopy pochodzą z rodziny wołowatych. Zamieszkują nie tylko tereny Afryki, ale także Azję. Najczęściej spotyka się je żyjące w stadach. Są roślinożercami.

pochodzą z rodziny wołowatych. Zamieszkują nie tylko tereny Afryki, ale także Azję. Najczęściej spotyka się je żyjące w stadach. Są roślinożercami. Gazele są kopytnymi ssakami zamieszkującymi obszar Afryki i Azji. Ich pokarm stanowią rośliny. Są zwierzętami stadnymi.

są kopytnymi ssakami zamieszkującymi obszar Afryki i Azji. Ich pokarm stanowią rośliny. Są zwierzętami stadnymi. Hieny są drapieżnikami żyjącymi w stadach. Zamieszkują głównie na terenie Afryki i Azji.

