W jaki sposób utrzymać ciepło w domu? O tym trzeba pamiętać

Jak mieć ciepło w domu? To pytanie wydaje się trywialne. Jednak nie każdy wie, że samo włączenie kaloryferów nie wystarcza. Warto pamiętać również o innych rzeczach. Te bowiem mogą mieć dobry wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Na co zwracać uwagę, by w rozsądny sposób ogrzewać mieszkanie?

Pamiętajmy przede wszystkim o tym, by nie przegrzać domu. Optymalna temperatura wynosi między 19 a 21 stopniami Celsjusza. Nieco chłodniej powinno być w sypialni. Nie należy jednak schodzić poniżej 16 stopni. Jednocześnie trzeba zwracać uwagę na odpowiednią wilgotność. Ta z kolei powinna znajdować się na poziomie między 40 a 60 proc.

Należy również pamiętać o wietrzeniu. Przynajmniej raz dziennie. Pozytywnie wpłynie to na komfort mieszkania. Przede wszystkim w domu nie będzie duszno. Nie zakrywajmy też kratek wentylacyjnych. Powoduje to spadek stężenia tlenu. Zamiast je zatykać, starajmy się regularnie dbać o ich czystość.

Pamiętajmy o tych rzeczach ogrzewając mieszkanie

Jednym z problemów w trakcie sezonu grzewczego jest też suche powietrze. Wiele osób radzi sobie z tym wieszając mokry ręcznik na kaloryferze. To nie jest jednak dobry sposób na dłuższą metę. Unosząca się w jednym miejscu para wodna może wywołać pleśń.

W sukurs mogą przybyć nam kwiaty. Rośliny mogą pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza. Nie każde jednak będą do tego odpowiednie. Stawiajmy w głównej mierze na takie, które lubią cień. Powinny również dobrze znosić wilgotność powietrza. Co więcej, niektóre gatunki je oczyszczają. Pamiętajmy też, by nie tylko podlewać nasze kwiaty, lecz także je zraszać.

Rośliny to jedna rzecz. Warto postawić także na nawilżacz powietrza. Dobrze sprawdzi się nawilżacz parowy. Niestety, nie jest on doskonały w stu procentach. Wszystko z powodu jego budowy, która może powodować poparzenia. Postawić można także na nawilżacz ewaporacyjny. Przede wszystkim jednak należy pamiętać o wietrzeniu oraz wentylacji.

