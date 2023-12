Amerykanin zobaczył ten występ Cugowskiego. Jego reakcja mówi wszystko

Krzysztof Cugowski jest najszerzej znany z występów w Budce Suflera. Razem z synami Piotrem i Wojciechem założył również zespół Cugowscy. Od wielu lat jest obecny na polskiej scenie. W dorobku ma również albumy solowe. Z całą pewnością można uznać go za wielkiego muzyka.

Krzysztof Cugowski zachwyca na scenie

Budka Suflera powstała w 1974 roku. Przez lata działalności stała się jednym z najważniejszych polskich zespołów rockowych. Krzysztof Cugowski ma w tym niebagatelny udział. Słuchacze pokochali jego głos oraz teksty. Nic dziwnego, że album „Nic nie boli, tak jak życie” sprzedał się w nakładzie przekraczającym milion egzemplarzy.

Muzyka studyjna to jedno, natomiast koncerty to drugie. Krzysztof Cugowski genialnie sprawdza się również na scenie. Jego występy na żywo niemal zawsze gwarantują dawkę emocji, świetnej zabawy czy poruszenia. Jakiś czas temu z jednym z nich postanowił zapoznać się amerykański youtuber, który udostępnia filmy na kanale Reactions by D.

Na tapet wziął wyjątkowy występ. Krzysztof Cugowski wykonał piosenkę „Jest taki samotny dom” na dachu CSK w Lublinie. Towarzyszyła mu orkiestra Piotra Dziubka oraz plejada polskich gwiazd. Obok niego pojawili się m.in. Piotr Kupicha, Igor Herbut, Ania Wyszkoni czy Ewa Jach. Była to część telewizyjnego widowiska „Testimonium Veritatis”.

Tak Amerykanin zareagował na występ

Amerykański twórca nie mógł wyjść z podziwu jeszcze podczas słuchania utworu. Mimo, że nie zna polskiego, to nie ukrywał zachwytu. Przyznał, że Krzysztof Cugowski jest legendą. Natomiast sama muzyka bardzo mu się spodobała.

On jest legendą, prawda? To jest wspaniały utwór. Bardzo, bardzo dobry. Nie rozumiem nawet jednego słowa, ale naprawdę, szczerze podoba mi się ta muzyka. Ludzie na szczycie budynku, to wygląda niesamowicie – mówi Amerykanin podczas słuchania piosenki.

Amerykanin zdecydował się na podsumowanie po odsłuchu. Piotr Cugowski zachwycił go głosem, podobnie jak wielu polskich słuchaczy. Wygląda na to, że twórczość wielkiego muzyka zyskała nowego fana za oceanem.

To było bardzo dobre. Nie wiem, o czym była piosenka, ale wokalista zaśpiewał cudownie. Wszystko jest świetne. […] Niesamowita, dobra muzyka. To była przyjemność, naprawdę – podsumował.

