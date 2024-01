Andrzej Duda złożył Polakom życzenia noworoczne. Rodacy są w niezłej konsternacji

Andrzej Duda dołączył do milionów Polaków, którzy zdecydowali się na złożenie innym noworocznych życzeń. Prezydent zrobił to za pośrednictwem Instagrama. Jednak pomysł, na jaki wpadł, mocno zszokował jego rodaków. Przesada? A może świadectwo dużego dystansu do siebie?