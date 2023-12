Andrzej Krzywy i Sadowsky nagrali świąteczną piosenkę! Tak brzmi „Gdy idą święta”

Najnowszy singiel Sadowsky’ego przenosi nas wszystkich w magiczny, pełen zagadek świąteczny czas. Tym razem muzyk zaprosił do współpracy wyjątkowego artystę – Andrzeja Krzywego, wokalistę zespołu De Mono.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Autorzy piosenki „Gdy idą święta” będą gośćmi Radia Złote Przeboje 6 grudnia. Opowiedzą o swojej współpracy Norbertowi Bieńkowskiemu w audycji „Dobre Popołudnie”. Słuchajcie nas w Mikołajki już od godziny 14:00!

Zobacz także: Ten legendarny hit Janis Joplin to cover! Oryginał robi wrażenie

Andrzej Krzywy w świątecznej piosence

Andrzej Krzywy to wokalista zespołu De Mono. Po sukcesie największych przebojów zespołu przyszła pora na coś nowego. Muzyk nagrał świąteczną piosenkę! Tekst napisał do niej Robert Sadowski, który wraz z Karoliną Glazer, Remigiuszem Zawadzkim odpowiadają za muzykę do „Gdy idą święta”.

Kim jest Sadowsky? To polski producent muzyczny, klawiszowiec, kompozytor, aranżer, a także autor tekstów od dziecka jest związany z muzyką. Współpracował m.in. ze Stanisławem Sojką, Grzegorzem Stróżniakiem (Lombard) czy Mezo. Teraz zaprezentował słuchaczom piosenkę w świątecznym klimacie wraz z Andrzejem Krzywym.

Zobacz także: Quiz. De Mono czy Kombii? 8/10 wielkich hitów to pestka!

„Gdy idą Święta”, to muzyczna przygoda, która każdego wprowadzi w ten fantastyczny, świąteczny klimat! Utwór opowiada o grudniowych, magicznych dniach, na które czekamy przez cały rok. Każdy słuchacz z pewnością odnajdzie w tej piosence kawałek siebie.

„Gdy idą święta”. Sadowsky i Krzywy w optymistycznym utworze

Może warto się na chwilę zatrzymać, z pewnością warto powiedzieć drugiej osobie „Kocham Cię”, a być może podać komuś rękę na zgodę. Z pewnością każdy z nas pomyśli o tych, których już nie ma razem z nami.

Niezwykle optymistyczny utwór namawia do tego, aby cieszyć się długo wyczekiwanym czasem. To już dziś przychodzi szczęście! Prawdziwa moc, rozświetlonego, świątecznego świata! Wsłuchajmy się w ten melodyjny przebój ubrany w taneczny rytm: „Gdy idą święta – dziś na to czekam!”. Posłuchajcie!

Autorzy piosenk będą gośćmi Radia Złote Przeboje 6 grudnia w audycji „Dobre Popołudnie” prowadzonej przez Norberta Bieńkowskiego. Słuchajcie nas w Mikołajki od 14:00!

Zobacz także: Andrzej Krzywy o wyborach. „Bądźcie ze mną”

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!