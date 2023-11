Anita Lipnicka: „Nie sposób jest być ciągle w krainie szczęśliwości” [TYLKO U NAS]

Anita Lipnicka jest cenioną wokalistką i autorką tekstów. Co ciekawe, w wieku 15 lat pracowała również jako modelka. Rozpoznawalność zdobyła w 1994 roku, kiedy wraz z formacją Varius Manx wydała płytę zatytułowaną „Emu”. Kolejny krążek, który wypuściła wraz z formacją Roberta Jansona, „Elf” z 1995 roku, umocnił jej pozycję pośród polskich wokalistek. Lipnicka została nominowana do Fryderyków w kategorii wokalistka roku. Oba krążki odniosły spory sukces komercyjny. Utwory z albumu „Elf” były również ścieżką dźwiękową do filmu Jarosława Żamojdy – „Młode Wilki”.

Tuż po nagraniu drugiego krążka z Varius Manx, wokalistka zdecydowała się na opuszczenie grupy i postawiła na rozwój kariery solowej. Już rok później, bo w 1996 roku, na rynku ukazał się jej pierwszy solowy krążek zatytułowany „Wszystko się może zdarzyć”, który trzykrotnie pokrył się platyną.

Anita Lipnicka wydaje nowy album

Pierwszy solowy krążek artystki ukazał się w 1996 roku, z tej okazji Anita Lipnicka wyruszyła w specjalną trasę koncertową, podczas której świętowała jubileusz 25-lecia ukazania się płyty „Wszystko się może zdarzyć”. Jednak ostatnio piosenkarka kazała swoim fanom dość długo czekać na nowe utwory. Jej ostatni krążek studyjny ukazał się bowiem w 2019 roku. 3 listopada br. miał premierę najnowszy album Lipnickiej „Śnienie”. Do współpracy zaprosiła między innymi Pawła Domagałę, z którym nagrała utwór „Nic za złe”.

Piosenkarka podkreśliła, że mimo iż praca nad nowym krążkiem bardzo ją pochłonęła, to cieszy się na spotkania z fanami, ponieważ trasa promująca jej ostatni album rozpoczęła się 4 listopada w Radomiu:

Cieszę się bardzo i już nie mogę się sama doczekać na kolejne spotkania z ludźmi – powiedziała Lipnicka.

„Śnienie” – album niezwykle różnorodny

Najnowszy krążek artystka promowała trzema singlami, do dwóch nakręcono teledyski. Pierwszy z nich „Jak na filmach” miał swoją premierę około 2 miesiące temu. Kolejny – „Zasłony” i „Między mną a Tobą” ukazały się na początku listopada. Anita Lipnicka podkreśla, że nowy album jest niezwykle różnorodny. Tak tłumaczy, skąd wziął się pomysł na tytuł krążka:

Śnienie, to jest przepiękne słowo, które w sobie zawiera tyle treści, ponieważ sen może być marzeniem, pragnieniem, ale też może być ułudą, może być marą, może być wspomnieniem. Może być synonimem śmierci, synonimem życia, więc jest to pojemne słowo i koncept ogólnie – mówi artystka.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o nowym albumie artystki, kogo zaprosiła do współpracy, posłuchajcie koniecznie rozmowy Odety Moro z Anitą Lipnicką!

