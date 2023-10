Britney Spears szczerze o swojej biografii. „To rozdzierało serce”

Britney Spears na swoim koncie ma wiele nagród i wyróżnień, a jej piosenki gościły na szczytach list przebojów przez długie tygodnie. Wszystko to zdaje się dziś być jedynie pieśnią przeszłości, a po dawnych sukcesach Britney pozostały tylko mgliste wspomnienia.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

O zdobywczyni nagród Grammy ostatnimi czasy głośno było raczej z powodu skandali, nieudanych związków oraz dziwnych zachowań, które fani z zaniepokojeniem obserwowali w jej mediach społecznościowych.

Zobacz także: Ogień, żar i miłość, czyli “Sex on Fire”. Tak powstał największy hit Kings of Leon

Artystka jakiś czas temu zapowiedziała, że w październiku światło dzienne ujrzy jej biografia zatytułowana „Kobieta, którą jestem”. O ile fani Księżniczki Popu byli zachwyceni tym pomysłem, o tyle osoby, które podejrzewały, że mogą stać się bohaterami opowieści, już niekoniecznie.

Zobacz także: Ranking 250 najlepszych gitarzystów w historii. Fani są wściekli

Książka opowiada o relacjach rodzinnych Spears, pierwszych smakach sławy i życiu na świeczniku. Gwiazda w enigmatycznych wpisach na Instagramie informowała, że ma wiele mrocznych sekretów, o których może kiedyś odważy się powiedzieć światu. Wielu z pewnością zastanawia się, czy Spears ujawni kulisy swoich związków, między innymi z Justinem Timberlake’iem i Collinem Farellem. To właśnie oni mieli się obawiać o to, w jaki sposób ich relacja z Briteny zostanie przedstawiony w autobiografii. Chcieli nawet powstrzymać Spears przed wydaniem książki. Ta jednak za nic miała sobie ich opinie.

Autobiografia gwiazdy oprócz tradycyjnej, książkowej formy ma się również ukazać w postaci audiobooka. I tu na fanów czeka niemałe zaskoczenie. Artystka przeczyta jedynie wstęp do swojej autobiografii, całość natomiast będzie czytać znana aktorka – Michelle Williams.

Ta książka to dzieło miłości i wszystkich emocji, jakie się z nią wiążą, to ponowne przeżycie tego wszystkiego było co najmniej ekscytujące, rozdzierające serce i emocjonalne. Z tych powodów przeczytam tylko niewielką część mojego audiobooka – oświadczyła Britney.