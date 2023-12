Co widzisz jako pierwsze? To dużo o tobie mówi!

Niektóre dzieła potrafią nas zaskoczyć. W sieci aż roi się od obrazków, które wprawiają nas w zadumę. Ekspert uważa, że pierwsze wrażenie przyniesie nam odpowiedzi na wiele pytań. Co widzisz na ilustracji?

Co dostrzegasz jako pierwsze?

Ludzka intuicja objawia się w postaci nagłego przebłysku myślowego. Dostrzega się w nim zwykle jakąś myśl, obraz, rozwiązanie problemu, czy też odpowiedź na nurtujące nas pytanie. Jest to podświadomy proces, którego nie da się kontrolować. Ludzki mózg może jedynie dopuszczać lub odrzucać podsunięte rozwiązania. Sprawdź, czy jesteś kreatywny.

W sieci można natknąć się na wiele podobnych zabaw. Najpierw widzimy jedną rzecz, by tuż po chwili dostrzec również tę drugą. Tak działa nasza percepcja. Co ciekawe, nie jesteśmy w stanie dostrzec obu wariantów na raz. Jednak im szybciej potrafimy “przełączać się” pomiędzy nimi, tym lepiej. Co widzisz na grafice? Liczy się pierwszy rzut oka.

Poniższy obraz to dzieło znanego, meksykańskiego malarza – Octavio Ocampo. Co ciekawe, jest w swoim kraju jednym z najbardziej płodnych artystów. Twórczość artysty to głównie surrealistyczne prace w stonowanych barwach. Wiele z nich ma w sobie ukryte drugie dno. Tak jest i w przypadku poniższego dzieła o enigmatycznym tytule „Nieuprawny”.

autor: Octavio Ocampo, źródło: charlesmeriot/TikTok

Co widzisz na obrazie? Oto rozwiązanie!

Ta pozornie interesująca zabawa może nabrać głębszego znaczenia. Okazuje się bowiem, że internetowi twórcy uważają, iż ten zwyczajny obrazek podpowie nam rozwiązanie jednej z zagadek umysłu.

Jeden z internetowych twórców – Charles Meriot, podzielił się na swoim profilu wyjątkowo ciekawym psychotestem. Co widzisz jako pierwsze?

Wariant 1 – górski krajobraz z budynkami. Dostrzegłeś najpierw staw, góry, budynki i bujną roślinność to jesteś świetnym słuchaczem i bardzo dobrze rozumiesz uczucia ludzi.

Doskonale czujesz się zarówno we własnym towarzystwie, jak i potrafisz obserwować świat. Jesteś także myślicielem i masz bardzo bogate życie wewnętrzne. Wydajesz się cichy, jednak nie oznacza to, że jesteś nieśmiały. Co więcej, często czujesz się niezrozumiany, ponieważ ludziom wydaje się, że nie masz nic do powiedzenia. Ale nie jest to prawdą. Masz po prostu inny sposób komunikowania się. Czujesz się bardziej komfortowo wyrażając się poprzez działania i słowa, a nie tylko te drugie. Jesteś także bardzo czujny i inteligentny i wolisz powiedzieć mniej, niż później tego żałować. – uważa Mierot.

Wariant 2 – usta. Jeśli pierwsze co zobaczyłeś to kształt pełnych ust i zęby, oznacza to, że jesteś „społecznym motylem”.

Uwielbiasz poznawać nowych ludzi i nawiązywać przyjaźnie. Jesteś naturalnie towarzyski i charyzmatyczny. Sprawiasz przy tym, że ludzie czują się przy tobie zaopiekowani i mile widziani. Jesteś prawdziwie zainteresowany tym, co mają do powiedzenia inni ludzie i zawsze służysz im dobrą radą. Jesteś świetnym przyjacielem i zawsze troszczysz się o ludzi, na których ci zależy. Nawiązywanie stosunków towarzyskich jest dla ciebie doskonałą okazją do uwolnienia się od stresu. Pozwala ci także zapomnieć o swoich zmartwieniach i cieszyć się chwilą. Czasem zapominasz jednak zadbać o siebie. – powiedział Charles Mierot.

