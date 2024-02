Czesław Mozil wyrusza w trasę. „Spotkania z Polonią są dla mnie mocno wzruszające” [DATA, BILETY]

Czesław Mozil rozpoczyna cykl wyjątkowych spotkań z Polonią. W ostatnich dniach piosenkarz oficjalnie ogłosił nietuzinkową trasę koncertową. Wszystko wskazuje na to, że przewidziane występy odbędą się zarówno w polskich, jak i w zagranicznych miejscowościach.

Dodatkowym urozmaiceniem programu będzie… stand-up! Gdzie i kiedy wystąpi gwiazdor? Poniżej przedstawiamy dokładne daty i miejsca koncertów.

Czesław Mozil nie bez powodu określa się mianem podwójnego emigranta. Artysta od wielu lat dzieli swoje życie miedzy Danię a Polskę. Nic też dziwnego, że w swojej twórczości często podejmuje wątki emigracji, patriotyzmu czy ojczyzny.

W piosenkach przemyca nie tylko codzienne doświadczenia popularnego wokalisty, ale również – z dużą dawką humoru – odnosi się do przywar i wad swojego narodu. Mozil nie krył entuzjazmu, zapowiadając najnowszą trasę koncertową. – Jak będzie tym razem? – zapytał gwiazdor fanów.

Wygląda na to, że najnowsza trasa Czesława Mozila nie będzie należeć do grona tradycyjnych koncertów. Artysta wzbogacił cykl o elementy monodramu, a także stand-upu. Gwiazdor z największymi autorskimi przebojami odwiedzi polskich emigrantów między innymi w Londynie, Irlandii, Belgii czy Francji. Na muzycznej mapie nie zabraknie również Polski.

Co to znaczy odnieść sukces w Polsce? Jak siedzieć na ławce rezerwowych, a i tak strzelać gole? Czy bycie alternatywnym artystą daje popularność wśród dresiarzy? To połączenie monodramu, stand-upu i koncertu jednego z najpopularniejszych współczesnych artystów – czytamy w zapowiedzi koncertów.