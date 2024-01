Czy pingwiny mają kolana? Zaskakujące badania

Pingwiny to niezwykłe zwierzęta. Nasze pociechy kojarzą je głównie dzięki animowanej produkcji „Pingwiny z Madagaskaru”. Nie dajmy się jednak zwieść. Te prawdziwe nie są szpiegami i nie planują tajnych misji. Są jednak wprawnymi łowcami i niezwykle troskliwymi rodzicami.

Garść ciekawostek o pingwinach. Czy nie boją się pożarcia przez niedźwiedzie polarne?

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy te nieporadne nieloty boją się zagrożenia ze strony niedźwiedzi polarnych? Absolutnie nie! Prawdopodobnie nie mają nawet pojęcia o istnieniu tych drapieżników. Białe miśki zamieszkują bowiem rejony bieguna północnego. Nasi biało-czarni przyjaciele z Antarktydy mogą zatem spać spokojnie.

Największym spośród tych ptaków jest pingwin cesarski. Może mierzyć nawet 130 cm i ważyć 45 kilogramów!

Czy pingwiny nie marzną? Temperatura minus 40 stopni Celsjusza i wiatr wiejący z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę, nie stanowią dla tych nielotów większego wyzwania. Dzieje się tak z powodu piór, które pokrywają ich ciała. Tworzą one gęstą sieć mikrowłosków, które nie dopuszczają zimnej wody do skóry. Tak powstałe niewielkie komory z powietrzem, izolują ptaki przed zimnem. Ciekawostkę stanowi także fakt, że pióra tych ptaków nie pokrywają się szronem po kontakcie z wodą.

Czy pingwiny mają kolana?

Te biało-czarne ptaki wydają się niezwykle bezbronne i nieporadne. Zabawnie chodzą i kołyszą się na boki. W rzeczywistości sprawa przedstawia się zupełnie inaczej, gdy tylko znajdą się w wodzie. Stają się wówczas jednymi z najlepszych nurków na świecie. Z gracją polują na ryby i skorupiaki. Co ciekawe, mogą zanurkować na głębokość ponad pół kilometra, a także wytrzymać pod wodą aż 20 minut!

Wydawać by się mogło, że pingwiny mają śmieszne i wyjątkowo krótkie nóżki. Z pewnością nie mają więc kolan. Nie jest to jednak prawda! Co ciekawe, nie widać większej części ich dolnych kończyn. Nogi tych ptaków składają się z 4 kości i są… ugięte są w kolanach! Ich górną część zakrywa zaś gęste futro. Co ciekawe, układ kostny naszych czarno-białych przyjaciół jest zbudowany w taki sposób, że te… niemal cały czas kucają.

